KADIN

Aşk küçük şeylerde gizlidir!

Aşk küçük şeylerde gizlidir!

Aşk küçük şeylerde gizlidir!

İnsanlar, muhteşem bir aşkın, olağandışı jestlerle gösterilebileceğini düşünmeye yatkındır. Ancak 'gerçek' aşk, iki kalp arasında paylaşılan küçük, görünüşte sıradan, samimi anlarda varolan küçük jestlerle bile anlamlı olandır. Kore doğumlu sanatçı Lynn Choi, bize gerçek aşkın küçük şeylerle var olabileceğini kanıtladı. İşte o çizimler...

Sizn için kahvaltı hazırlar

1

Evde çalışırken beslenme koçunuz ve asistanınız olur

2

Kabus gördüğünüzde sizi sarıp sarmalar

3

Cumartesi gününü size ayırır ve eğlendirir

4

Başbaşa Netflix izlemek

5

Beklemeyen bir anda sevgisini gösterir

6

Birlikte otobüs beklemek bile eğlencelidir

7

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