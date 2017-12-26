Aşk küçük şeylerde gizlidir!

İnsanlar, muhteşem bir aşkın, olağandışı jestlerle gösterilebileceğini düşünmeye yatkındır. Ancak 'gerçek' aşk, iki kalp arasında paylaşılan küçük, görünüşte sıradan, samimi anlarda varolan küçük jestlerle bile anlamlı olandır. Kore doğumlu sanatçı Lynn Choi, bize gerçek aşkın küçük şeylerle var olabileceğini kanıtladı. İşte o çizimler...
Sizn için kahvaltı hazırlar
Evde çalışırken beslenme koçunuz ve asistanınız olur
Kabus gördüğünüzde sizi sarıp sarmalar
Cumartesi gününü size ayırır ve eğlendirir
Başbaşa Netflix izlemek
Beklemeyen bir anda sevgisini gösterir
Birlikte otobüs beklemek bile eğlencelidir