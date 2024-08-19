Aşk yaradı! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan asansörde bikinili poz

2000 doğumlu genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla 'aşk yaradı' dedirtti. Dünyayla Benim Aramda, Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Ya Çok Seversen dizilerinde rol alan Sancaktutan'ın oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da konuşuluyor.

Daha önce gazetecilerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı." yanıtla gündem olmuştu.

Bu yanıtın ardından bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı belgelenmiş, Kubilay Aka, yeni aşkı Sancaktutan'a aracının kapısını açarken 'Hani adam yoktu!' diyerek espri yapmıştı.

Instagram'da 1,3 milyon takipçiye sahip olan Sancaktutan ayna karşısında bikinili poz verdi. O poz 'aşk yaradı' dedirtti.