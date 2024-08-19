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  4. Aşk yaradı! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan asansörde bikinili poz

Aşk yaradı! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan asansörde bikinili poz

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.08.2024 09:50
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Son dönemde oynadığı cesur sahne ile bir süre gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın aşkı geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Bir restoran çıkışı el ele görüntülenen çiftin mutlu halleri kameralara yansımıştı. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Hafsanur Sancaktutan ayna karşısında bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

Aşk yaradı! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan asansörde bikinili poz

2000 doğumlu genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla 'aşk yaradı' dedirtti. Dünyayla Benim Aramda, Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Ya Çok Seversen dizilerinde rol alan Sancaktutan'ın oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da konuşuluyor.

Daha önce gazetecilerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı." yanıtla gündem olmuştu.

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Bu yanıtın ardından bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı belgelenmiş, Kubilay Aka, yeni aşkı Sancaktutan'a aracının kapısını açarken 'Hani adam yoktu!' diyerek espri yapmıştı.

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Instagram'da 1,3 milyon takipçiye sahip olan Sancaktutan ayna karşısında bikinili poz verdi. O poz 'aşk yaradı' dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan
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