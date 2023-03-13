HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asker eğlencesinde gençlerin kavgası kanlı bitti

Asker eğlencesinde gençlerin kavgası kanlı bitti

13.03.2023 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki asker eğlencesi kanlı bitti. Cadde üzerinde eğlenen gruptan bir genç, tartıştığı başka bir genci bıçaklayarak yaraladı.

Asker eğlencesinde gençlerin kavgası kanlı bitti

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Selim Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yapılan asker eğlencesinde Ö.O. (17) ve C.G. (16) arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.O., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak C.G'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri Ö.O.’yu yakalayabilmek için çalışma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Beste hayatını kaybettiFeci kaza! Beste hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadıCumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı
O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştuO isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu
Anahtar Kelimeler:
Gebze

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyüledi

Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyüledi

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı

Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.