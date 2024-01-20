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  4. Asker kaçağı olduğu ortaya çıkmıştı! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kamuflaj giyerek asker selamı verdi

Asker kaçağı olduğu ortaya çıkmıştı! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kamuflaj giyerek asker selamı verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 16:04 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin bir süre önce cezaevine de girmişti. Şimdi de asker kaçağı olduğu ortaya çıkan Gezgin 'Ben bu saçla, bu kirpikle nasıl askere gideyim?' diyerek isyan etmişti. Gezgin kamuflaj giyerek asker selamı verdi..

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda cezaevine giren Gezgin, 3 aya yakın cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Gezgin şimdi de asker kaçağı olduğunu açıkladığı videosuyla gündemde.

MÜKRREMİN

Mükremin Gezgin, "Benim 10 günüm kaldı arkadaşlar. Bir de bu askerlik başıma çıktı. Sağlık ocağına, oradan hastaneye gideceğim. Beni polisler çevirdi. Beni aşağı indirdiler, sen asker kaçağısın dediler" ifadelerini kullandı.

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Kendisine gelen mesajı da paylaşan Gezgin, "Yüzümde 10 kilo makyaj, saçlarım g.tüme kadar, kısa etek giymişim. Dedim, 'abi niye kulağıma söylemiyorsun?' Polis gülmekten ölüyor. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım? Ağlayacağım artık!" diyerek isyan etti.

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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin şimdi de kamuflaj giyerek asker selamı verdi. Gezgin "Vatanıma canım feda" notuyla paylaştığı videosunda "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim." dedi.

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