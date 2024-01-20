Asker kaçağı olduğu ortaya çıkmıştı! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kamuflaj giyerek asker selamı verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda cezaevine giren Gezgin, 3 aya yakın cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Gezgin şimdi de asker kaçağı olduğunu açıkladığı videosuyla gündemde.

Mükremin Gezgin, "Benim 10 günüm kaldı arkadaşlar. Bir de bu askerlik başıma çıktı. Sağlık ocağına, oradan hastaneye gideceğim. Beni polisler çevirdi. Beni aşağı indirdiler, sen asker kaçağısın dediler" ifadelerini kullandı.

Kendisine gelen mesajı da paylaşan Gezgin, "Yüzümde 10 kilo makyaj, saçlarım g.tüme kadar, kısa etek giymişim. Dedim, 'abi niye kulağıma söylemiyorsun?' Polis gülmekten ölüyor. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım? Ağlayacağım artık!" diyerek isyan etti.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin şimdi de kamuflaj giyerek asker selamı verdi. Gezgin "Vatanıma canım feda" notuyla paylaştığı videosunda "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim." dedi.









