Asker uğurlamasındaki şehir magandaları İstanbul'un altını üstüne getirdi

İstanbul’da asker uğurlamak için bu kez Sarıyer, Maltepe, Ümraniye ve Şile otoyolunda ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçtı. Asker eğlencesi adı altında ilk olarak geçtiğimiz 27 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Maltepe Gülsuyu’nda toplanan bir grup, sokak arasında yüksek sesli müzikler açarak meşaleler yaktı. Gruptan bazıları ardından binaların arasında havai fişekler fırlatarak ortalığı dumana boğdu. Şahıslardan birinin elinde fırlattığı havai fişek yerde patlayınca sözde eğlenceye katılanlar büyük panik yaşadı. Panik yaşayarak kaçanların arasındaki küçük bir kız ise dikkat çekti. Tehlikeyi kendilerinin de yaşamasına rağmen eylemlerini sürdüren gruptan biri, eline tabanca alarak defalarca havaya ateş açtı.

YOL KESİP 'DRİFT' YAPTILAR

Grup ardından motosikletlerine ve otomobillerine binerek konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup Maltepe sahil yolunda bir süre gittikten sonra otomobilli bir maganda yolu trafiğe kesti. Saniyelerce “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda ardından yoluna devam etti. Ardından gruptaki bir motosikletli fırsattan istifade patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Yol ortasında asker arkadaşlarını kucaktan kucağa atan magandalar mega kentte adeta terör estirdi.