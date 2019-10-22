"Askıda Pasta" yetim çocukları sevindiriyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından gönüllülerin desteğiyle hayata geçirilen "Askıda Pasta Projesi", 40 yetim çocuğun yüzünü güldürdü. Yardımlaşma ve dayanışmanın örnekleri arasında yer alan askıda ekmek, askıda kıyafet, askıda kitap ve askıda yemek uygulamalarının ardından Tuzla'da Askıda Pasta Projesi hayata geçti. Gönül Elleri Çarşısı tarafından yürütülen proje kapsamında Yetimler Komisyonuna kayıtlı çocukların doğum günleri kutlanıyor. Projenin mimarı, Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Moda Tasarım Öğretmeni ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüsü Aslı Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce ihtiyaç sahibi bir çocuğun doğum günü için hazırladığı pastanın onun çok sevindirmesi üzerine projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini söyledi. Bir anne olarak çocukları mutlu etmenin kendisine de mutluluk verdiğini belirten Gök, şöyle konuştu: "Yakınlarıma, aileme, arkadaşlarıma hobi olarak yaş pasta yapıyordum. Kendi kızlarımın da doğum günlerinde yaş pastalarını yaparak bu işe başladım. Maddi durumu yerinde olmayan bir çocuğa doğum günü partisi hazırlamıştık. İhtiyaç sahibi o çocuğumuza doğum günü pastasını yaptım ve onun gözlerindeki mutluluk beni çok etkiledi. O gün 'Bir fırsatım olsa da ihtiyaç sahibi diğer çocuklara da pasta yapabilsem.' dedim.

Geçen yıl Tuzla Halk Eğitim Merkezi, beni Gönül Elleri Çarşısı'na öğretmen olarak gönderdiği zaman bu güzel aileyle tanıştım. Buradaki hizmetleri ve faaliyetleri öğrenince direkt aklıma o çocuğun gülümsemesi ve 'askıda pasta' fikri geldi. Projemi sunduktan sonra gönüllüler ve belediyeden o kadar çok destek geldi ki, birçok yetim çocuğumuza ulaşabildik." Gök, yaş pastaları evde yaptığını, amaçlarının daha çok çocuğu mutlu etmek olduğunu dile getirdi. Proje yayıldığında daha çok kişi ve pastane desteğine ihtiyaçları olacağını ifade eden Gök, şöyle devam etti: "Duyarlı vatandaşlarımıza, 'Bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Bir çocuğun gülüşü olmak ister misiniz?' demek isterim. Gönüllü olarak çalışmak bağımlılık yapan bir davranış. İki tane kızım var şu an ilkokula gidiyorlar. Onlarla ilgili maddi olarak kariyerlerini ve eğitimlerini düşünüyordum. Bu merkeze geldikten sonra manevi yanımı doldurmadığımı hissettim. Her şey maddi kazançla olacağı için değil de, manevi duygularla hissederek de bir şeylerin kazanılabileceğini anladım. Gönüllü olmak manevi olarak değişik bir huzur ve enerji veriyor. Çocuklarıma da bu duyguyu aşıladım ve kendi kumbaralarından harçlık vererek onlar da pasta yaptırdı. Her anne 'Benim çocuğum var, sadece onunla ilgileneyim.' diye düşünmesin."

- "Hedefimiz herkesin iyilik peşinde koşmasıdır" Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da çarşı olarak başkaları için hayalleri olanlara kapılarını açık tuttuklarını ifade etti. Projeye bir yıl önce başladıklarını ve bugüne kadar 40 çocuğun yüzünü güldürdüklerini dile getiren Yazıcı, şunları anlattı: "Her ay 4-5 yetim çocuğumuza, bu şekilde gönüllülerimizin emeğiyle doğum günü partisi yapıyoruz. Partide masada görülen her şey bağışla yapılıyor. Onların gözlerindeki ışığı gördüğümüzde biz de çok heyecanlandık. Hedefimiz herkesin iyilik peşinde koşmasıdır. Tuzlalı kadınlar bizi yalnız bırakmıyor. Sokak gönüllüleri ile ilçede 4 bine aşkın gönüllümüz var. Şu an sadece yetim çocuklarımız doğum günü organizasyonu içinde ama diğer engelli çocuklarımızı da projeye dahil etmek istiyoruz. Projemiz büyüdükçe tüm çocuklarımıza ulaşacağız inşallah." - Sürpriz parti mutlu etti Sevdiği çizgi film kahramanları ile süslenen pastalarla doğum günü kutlanan 5 yaşındaki Mesut Bulut Özsaraç ise "Çok mutluyum. Pastamı beğendim." dedi.