"Askıda Pasta" yetim çocukları sevindiriyor

Geçen yıl Tuzla Halk Eğitim Merkezi, beni Gönül Elleri Çarşısı'na öğretmen olarak gönderdiği zaman bu güzel aileyle tanıştım. Buradaki hizmetleri ve faaliyetleri öğrenince direkt aklıma o çocuğun gülümsemesi ve 'askıda pasta' fikri geldi. Projemi sunduktan sonra gönüllüler ve belediyeden o kadar çok destek geldi ki, birçok yetim çocuğumuza ulaşabildik."

Gök, yaş pastaları evde yaptığını, amaçlarının daha çok çocuğu mutlu etmek olduğunu dile getirdi.

Proje yayıldığında daha çok kişi ve pastane desteğine ihtiyaçları olacağını ifade eden Gök, şöyle devam etti:

"Duyarlı vatandaşlarımıza, 'Bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Bir çocuğun gülüşü olmak ister misiniz?' demek isterim. Gönüllü olarak çalışmak bağımlılık yapan bir davranış. İki tane kızım var şu an ilkokula gidiyorlar. Onlarla ilgili maddi olarak kariyerlerini ve eğitimlerini düşünüyordum. Bu merkeze geldikten sonra manevi yanımı doldurmadığımı hissettim. Her şey maddi kazançla olacağı için değil de, manevi duygularla hissederek de bir şeylerin kazanılabileceğini anladım. Gönüllü olmak manevi olarak değişik bir huzur ve enerji veriyor. Çocuklarıma da bu duyguyu aşıladım ve kendi kumbaralarından harçlık vererek onlar da pasta yaptırdı. Her anne 'Benim çocuğum var, sadece onunla ilgileneyim.' diye düşünmesin."