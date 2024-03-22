Aşkları belgelenmişti... Cem Yılmaz ve Necla Karahalil'den mutfakta özel anlar! "Gülümseyin..."

Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz magazin gündeminin sık sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Bir süredir bekarlığın tadını çıkaran ünlü komedyenin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı gizemli ayakkabı karesi çok konuşulmuştu.

Herkes topuklu ayakkabının kim olduğunu düşünürken gizemli sevgili kendi paylaşımı ile sırrı çözmüştü. Herkesin merakla beklediği gizemli ayakkabının sahibi sosyal medya paylaşımları ile tanınan Necla Karahalil çıkmıştı.

Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük olan sevgilisi Karahalil ile olan aşkı birkaç haftadır tam gaz devam ediyor.

YEMEK YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sevgilisinin memleketine Tekirdağ'a giden Cem Yılmaz bu sefer de sevgilisinin yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşkları tam gaz devam eden ünlü komedyen sevgilisini paylaştığı videoya "Gülümseyin Necolandınız" notunu düştü.





