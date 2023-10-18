Aslı Enver kızı ve eşiyle poz verdi! Mutlu aile karesine beğeni yağdı

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi birçok başarılı projede yer alan Aslı Enver bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Sessiz sedasız evlenen ünlü çift üç ay önce anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Çiçeği burnunda anne şimdilerde vaktini kızıyla geçiriyor. Son olarak Aslı Enver, eşi ve kızı Elay ile pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

39 yaşındaki Aslı Enver ve eşi, 4 Temmuz'da kızlarına kavuştu. Güzel oyuncu Enver, bebeğine Elay adını verdi.







