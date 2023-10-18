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  4. Aslı Enver kızı ve eşiyle poz verdi! Mutlu aile karesine beğeni yağdı

Aslı Enver kızı ve eşiyle poz verdi! Mutlu aile karesine beğeni yağdı

18.10.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle hafızalarımıza kazınan Aslı Enver yaklaşık bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, üç ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde vaktini bebeğine ayıran Enver, eşi ve kızıyla pozunu takipçileriyle paylaştı.

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi birçok başarılı projede yer alan Aslı Enver bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Sessiz sedasız evlenen ünlü çift üç ay önce anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Aslı Enver 1

Çiçeği burnunda anne şimdilerde vaktini kızıyla geçiriyor. Son olarak Aslı Enver, eşi ve kızı Elay ile pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aslı Enver 2

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Aslı Enver 3

39 yaşındaki Aslı Enver ve eşi, 4 Temmuz'da kızlarına kavuştu. Güzel oyuncu Enver, bebeğine Elay adını verdi.

Aslı Enver 4

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