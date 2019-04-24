KADIN

Aslında yararsız ancak kullanmaya devam ettiğimiz popüler güzellik ürünleri

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.04.2019 08:44 | Son Güncelleme

Gündüz kremi, tonik kullanıyor veya peeling yapıyor musunuz? Öyleyse, cildinizin tüm bu ürünlere gerçekten ihtiyacı olduğuna emin misiniz? 2017 yılında Amerikan kozmetik markası SkinStore tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir kadın günde yaklaşık 16 kozmetik ürünü kullanıyor. Ve bunlar için harcadığımız paranın ise haddi hesabı yok.

Gözenekleri en aza indirgeyen, yanaklarımızı dolgunlaştıran ya da göz çevresindeki küçük kırışıklıkları giderdiği söylenilen ürünler ne yazık ki işe yaramıyor. Sizin için hangi ürünlerin gereksiz olduğunu ve bunlar yerine neleri kullanabileceğinizi bir araya getirdik.

İşte makyaj çantanızı tekrar gözden geçirmenizi sağlayacak öneriler!

YÜZ MASKESİ

YÜZ MASKESİ
Yüz maskeleri aslında gereksiz, ancak oldukça talep gören bir güzellik ürünüdür. Aslında, haftada bir yüz maskesi kullanma ihtiyacı hissederseniz, günlük rutininizde büyük olasılıkla yanlış bir şeyler vardır. Bunun yerine ne kullanılır: Cildiniz yoğurt veya enzim maskesinden sonra kendini iyi hissediyorsa, muhtemelen ölü hücreleri temizleyen ve nemin cildinize nüfuz etmesini kolaylaştıran asitlerden kaynaklanır. Bu durumda, yüz kreminizi değiştirmeyi deneyin. Bir kil maskesi kullandıktan sonra cildiniz daha iyi görünüyorsa cilt bakım rutininize bir salisilik asit ürünü eklemeyi deneyin.

MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

MAKYAJ TEMİZLEYİCİ
Bugün hem makyajınızı hem de cildinizi aynı anda temizleyebilecek birçok temizlik ürünü var. Bu yüzden makyaj temizleyicileri ayrı olarak kullanmak oldukça gereksiz. Bunun yerine ne kullanılır: misel suyu, temizleyiciler, makyaj temizleme bezleri ve hindistancevizi yağı. Cilt bakım rutininizi kolaylaştırmak için istediğiniz herhangi bir şeyi seçin.

GÖZ KREMİ

GÖZ KREMİ
Göz kremleri genellikle “göz çevrenizdeki hassas bölgelere özel” olarak tasarlanmıştır. Ancak bu biraz kucağa tuhaf geliyor. Gerçekte, göz kremlerinin çoğu sadece cildinizin yüzeyini nemlendiririr, çünkü yeterince derinleşemezler. Bu nedenle, göz kreminizi kullandıktan sonra gözle görülür sonuçlar olsa bile, bu sadece kısa bir süre için geçerlidir. Bunun yerine ne kullanılmalı: Göz çevrenizdeki cilt ince ve UV radyasyona karşı hassas, bu nedenle bu bölgeyi nemlendirmeli ve düzenli olarak güneş koruyucu kullanmalısınız.

PEELİNG

PEELİNG
Cildinize peeling yaptığınızda derinlemesine temizlik yaptığınızı düşünüp mutlu olabilirsiniz ancak zarar verdiğinizi bilmelisiniz. Peeling süngerleri cildinizin dış katmanını temizleyerek, cildinizi koruyan bariyere zarar verir. Temizleme işlemi sonra cildinizin yağdan arındığını görebilirsiniz ancak bu durum geçicidir. Fırçalamadan sonra, yağ bezleriniz daha fazla yağ üretmeye başlar ve bu da cildinizde dengesizliğe neden olur. Bunun yerine ne kullanılır: Boşuna fırçalamak yerine, cilt tipinize gerçekten uygun olan tutarlı bir cilt bakım rutini uygulayın.

ÇATLAK KREMLERİ

ÇATLAK KREMLERİ
Çatlak izleri, vücudunuzun içinden gelişen bir yara izi türüdür. Bu nedenle, dışarıdan bir ürün kullanmak oldukça gereksizdir. Kural olarak, çatlakların görünümünü “azaltmayı” vaat eden pahalı ürünler, cildinizi nemlendirerek daha iyi görünmelerini sağlar. Bunun yerine ne kullanmalı: Kakao yağı, vazelin ya da ucuz bir krem de aynı işi yapacaktır.

TONİK

TONİK
Tonik aslında işe yaramaz değil çünkü asıl işi cildinizin pH seviyelerini eşitlemektir. Bununla birlikte, yüzünüzü iyice yıkar ve nemlendirirseniz ve çok fazla sert ürün kullanmazsanız, cildiniz için toniğe gerek yoktur. Toniği uzun süre kullanırsanız, cildinizi dehidrate(susuz bırakma) etme ve tahriş etme eğiliminde olur, çünkü alkol içerir, aksi takdirde yüzünüzdeki doğal yağı giderir. Bunun yerine ne kullanılır: Çok yağlı, akne eğilimli bir cildiniz yoksa, toniği hayatınızdan tamamen çıkarabilir ve cilt tipinize uygun bir temizleyici kullanabilirsiniz. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, kir ve kalan makyaj kalıntılarını gidermek için sadece bir bez kullanın.

SUYA DAYANIKLI MASKARA

SUYA DAYANIKLI MASKARA
Suya dayanıklı maskaraların her şeye karşı etkin olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Bu tür maskaralar içindeki balmumları ve silikonlar kirpiklerinize iyi gelmeyebilir. Ve zamanla dökülmeler yaşayabilirsiniz. Bunun yerine ne kullanılır: Normal bir maskara, su geçirmez olanla aynı etkiyi sağlar. Bunun yanı sıra, yıkarken göz çevrenizdeki hassas cildi tahriş etmezsiniz.

GÜNDÜZ KREMİ

GÜNDÜZ KREMİ
Güneşe sıklıkla maruz kalıyorsanız bu tür kremler de işe yaramıyor. Özellikle güneş ışığı altında çok fazla zaman geçiriyorsanız cildinizin kurumasına neden olacaksınız. Bunun yerine ne kullanılmalı: Cildinizi gündüz gerçekten korumak istiyorsanız, gerekli tüm nemlendiricileri ve antioksidanları içeren bir güneş koruyucu uygulamak daha iyidir.
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