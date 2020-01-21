Aspir yağının faydaları! Cilde, saça ve zayıflamaya bir yararı var mı?

Aspir, insanlığın en eski mahsulüdür. Tekli doymamış yağ asitleri, birçok kronik hastalığı iyileştirebilen farmasötik özelliklere sahip 4000 yıldan fazla bir süredir hayatta kalmış bir bitki türüdür. Gelin bin yıllık şifa veren, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ve birçok diyetisyenin de önerdiği aspir yağının faydalarını birlikte inceleyelim. ASPİR YAĞININ FAYDALARI! CİLDE VE SAÇA YARARI VAR MI? Yapılan araştırmalar, aspir yağının özellikle kan şekeri, kolesterol ve cilt iltihabı için bazı sağlık yararları sağladığını gösteriyor. Nötr aroması sayesinde zeytinyağından daha sağlıklı olduğu düşünülen aspir yağı, özellikle zayıflamak isteyen kişilerin ilk tercihi arasında yer alıyor. Piyasada hapı da bulunan aspir yağının faydalarını 6 başlık halinde inceleyelim. Sağlıklı bir yağ asidi kaynağı Aspir yağı, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar dahil zengin doymamış yağ asitleri kaynağıdır. Vücudun çalışması için bu yağlara ihtiyaç vardır. Uzmanlar genellikle doymamış yağ asitlerinin doymuş yağlardan daha sağlıklı olduğunu düşünmektedir. Aspir yağında bulunanlar gibi diyetteki yağlar hormon regülasyonu ve hafıza için gereklidir. Vücudun yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerini emmesine izin vermek için hayati önem taşırlar. İki tür aspir yağı vardır: yüksek oleik ve yüksek linoleik. Her ikisi de doymamış yağ asitleri içerir. Zeytinyağı gibi, yüksek oleikli aspir yağı, tekli doymamış yağlar içerir ve yüksek sıcaklıklarda yemek pişirmek için iyi bir seçenektir. Yüksek linoleik aspir yağı daha yüksek miktarlarda çoklu doymamış yağ içerir. Isıtma için uygun değildir, ancak salata soslarında kullanım için idealdir.

Kan şekeri seviyelerini iyileştirir 2016'da yapılan bir çalışmaya göre, doymamış yağlardan yüksek beslenme şeklinin kişinin kan şekeri kontrolünü iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Çalışma, bazı karbonhidrat veya doymuş yağ kaynaklarının doymamış yağ asitleri, özellikle çoklu doymamış yağlar ile değiştirilmesinin, kan şekeri seviyeleri ile insülin direnci ve insülin sekresyonu üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğunu buldu. 2011 yılında yapılan bir çalışmada da, 4 ay boyunca günde 8 gram aspir yağı tüketmenin iltihabı azaltabileceğini ve tip 2 diyabetli bazı insanlarda kan şekerini iyileştirebileceği ortaya çıktı. Bu çalışmaya

katılanların, obezitesi olan ve menopoz dönemini geçmiş tip 2 diyabetli kadınlar olduğunu belirtmek önemlidir. Araştırmacılar, insanların durumla ilişkili komplikasyonları azaltmak için diyabet tedavilerinin yanı sıra kaliteli diyet yağları kullanabileceğini önermektedir. Kolesterolü düşürür, kalp sağlığını artırır Aynı 2011 çalışması ayrıca katılımcıların kolesterol düzeylerinin 4 aylık aspir yağı kullanımını takiben iyileştiğini göstermektedir. Bu bulgular Amerikan Kalp Derneği'nin doymamış yağların kandaki düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya "kötü" kolesterolü düşürebileceği önerisini desteklemektedir. Yüksek kolesterol, kalp hastalığı için bir risk faktörüdür. Aspir yağı kalp sağlığına başka şekillerde de katkıda bulunabilir. Aspir yağındaki doymamış yağlar kanı inceltebilir ve trombositleri daha az yapışkan hale getirebilir. Bu, kalp krizi ve felce yol açabilecek kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olabilir.

Enflamasyonla savaşır Aspir yağı ayrıca iltihap önleyici özelliklere de sahiptir. Yapılan bir klinik araştırmaya göre, Aspir yağı ve aspir yağındaki doymamış yağ asitleri iltihaplanma belirtilerini iyileştirdi. Bu, diyabet ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli durumlara yardımcı olabilir. Cilde fayda sağlar Aspir yağının topikal olarak kuru veya iltihaplı cilde uygulanması onu yatıştırmaya ve cilde yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazandırmaya yardımcı olabilir. Cilt için aspir yağı ile ilgili araştırmaların çoğu anekdot olmasına rağmen, kozmetik ve cilt bakım ürünlerinde yaygın kullanılan bir bileşendir. Aspir yağı, bazı cilt faydalarından sorumlu olabilecek E vitamini içerir. E vitamini, onlarca yıldır dermatolojik ürünlerde önemli bir bileşen olmuştur. Bazı araştırmalar, E vitamininin cildi güneş ışığından ve vücuttaki hücrelere zarar veren ve hastalığa katkıda bulunan zararlı moleküller olan serbest radikallerden koruduğunu göstermektedir. Deride aspir yağı kullanmadan önce cildinizde küçük bir test yapabilirsiniz. . Bir damla yağı kola sürün ve 24 saat bekleyin. Herhangi bir reaksiyon gelişmezse, muhtemelen kullanmak güvenlidir.

Saç için faydalıdır Aspir yağı saç derisi ve saç için yararlı olan oleik asit açısından zengindir. Bu vitamin kafa derisinde dolaşımı arttırır, saç büyümesini uyarır ve folikülleri güçlendirir. Ayrıca saçlarınızı parlak ve canlı tutmaya yardımcı olabilir, bu nedenle kozmetik uygulamalarda kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda pişirmede güvenli Tüm yağlar kızartma için güvenli değildir. Bunun nedeni, aşırı ısınan hassas yağların serbest radikaller oluşturabilmesidir. Yüksek oleik aspir yağı yüksek sıcaklıklarda pişirmek için güvenlidir. Aspir, zeytin ve hindistancevizi de dahil olmak üzere diğer yağlardan daha yumuşak bir tada sahiptir ve bu da derin kızartma, tavada kızartma veya pişirme için mükemmel bir seçimdir. Ancak insanlar çoklu doymamış aspir yağını ısıtmamalıdır. Buharda pişirilmiş sebzelerin üzerine serpmek ve salata sosu yapmak için saklayın. ASPİR YAĞI ZAYIFLATIR MI? Bazı insanlar aspir yağının zayıflamada yardımcı olduğunu düşünür ancak bu alanda çok az araştırma vardır. 2011 çalışması da dahil olmak üzere bazı çalışmalar, aspir yağının kilo veya vücut yağı üzerinde önemli bir etkisi olmadığını bildirmektedir. Yemek kaşığı başına 120 kaloride, aspir yağı düşük kalorili bir gıda değildir. Kaynağından bağımsız olarak çok fazla kalori yemek, kilo verme çabalarını olumsuz etkileyebilir. Ancak bu yağın az bir miktarının gıdaya eklenmesi, lezzetini artırabilir, tokluk hissini artırabilir ve kan şekerini dengeleyebilir. Bunların hepsi kilo yönetimi üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabilir. Kilo vermeye çalışırken, yağ alımını önerilen miktarlarla sınırlamak ve meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve yağsız protein kaynakları gibi tüm yiyecekleri yemeye odaklanmak yararlı olabilir.