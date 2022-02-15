Aspiratör filtreleriniz ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak! Çamaşır sodası ile hazırlayacağınız karışım sayesinde...

Aspiratör filtresi; gün içinde yaptığınız bütün yemeklerin kokusunu, yağını ve kirini içine hapsederek mutfakta büyük bir kolaylık sağlar ancak zorlayıcı temizliğiyle de bir o kadar göz korkutucu olabilir. Neyse ki bu noktada çamaşır sodasından faydalanabilirsiniz. Çamaşır sodasını kıyafet, tül ve perde beyazlatmadan mutfak dolabı temizliğine kadar birçok alanda kullanabilirsiniz. Aspiratör filtrelerinizi kısa sürede parlatacak bu yöntemi nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.
Aspiratör filtresinde biriken yağ ve kirler, düzenli olarak temizlenmediğinde sararır. Oluşan yağ tabakaları filtreyi tıkayarak aspiratörü zamanla kullanılamaz duruma getirebilir. Aspiratör temizliği için kullandığınız kimyasal ürünler ise birçok sağlık problemine yol açabilir. Bu yüzden aspiratör filtresi temizliğinde doğal bir temizleyici olan çamaşır sodasını tercih edebilir, deterjan kullanımını azaltabilirsiniz. Bakımı ve temizlemesi uğraştırıcı olsa da çamaşır sodasıyla aspiratör filtrenizi kolayca yeni alınmış gibi pırıl pırıl yapabilirsiniz.
MALZEMELER
2 litre su
1/2 fincan çamaşır sodası
Eldiven
Sünger
HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI
Derin bir tencere içine 2 litre kadar suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
Kaynayan suya 1/2 fincan çamaşır sodasını ilave edin ancak çamaşır sodasının cildi tahriş edici özelliği olduğu için bu işlemden önce mutlaka eldiven takın.
Köpürmemesi için sodayı yavaşça eklemeye özen gösterin.
Kullanım talimatına dikkat ederek aspiratör filtrenizi çıkarın.
Filtreyi ocaktan aldığınız sodalı su içine koyun ve 30 dakika bekleyin.
Aspiratör filtreniz geniş ve tek bir parça halindeyse tencere yerine uygun ölçüdeki bir fırın tepsisini kullanabilirsiniz.
30 dakika sonra filtredeki yumuşayan kir ve yağları sünger yardımıyla temizleyin.
Eğer filtre üzerinde lekeler kaldıysa bir süre daha suda bekletebilirsiniz.
Son olarak aspiratör filtresini bol suyla durulayın ve kurulamayı unutmayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum