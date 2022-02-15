Aspiratör filtreleriniz ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak! Çamaşır sodası ile hazırlayacağınız karışım sayesinde...

Aspiratör filtresi; gün içinde yaptığınız bütün yemeklerin kokusunu, yağını ve kirini içine hapsederek mutfakta büyük bir kolaylık sağlar ancak zorlayıcı temizliğiyle de bir o kadar göz korkutucu olabilir. Neyse ki bu noktada çamaşır sodasından faydalanabilirsiniz. Çamaşır sodasını kıyafet, tül ve perde beyazlatmadan mutfak dolabı temizliğine kadar birçok alanda kullanabilirsiniz. Aspiratör filtrelerinizi kısa sürede parlatacak bu yöntemi nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

YAĞ VE KİRLERİN DÜŞMANI: ÇAMAŞIR SODASI

Aspiratör filtresinde biriken yağ ve kirler, düzenli olarak temizlenmediğinde sararır. Oluşan yağ tabakaları filtreyi tıkayarak aspiratörü zamanla kullanılamaz duruma getirebilir. Aspiratör temizliği için kullandığınız kimyasal ürünler ise birçok sağlık problemine yol açabilir. Bu yüzden aspiratör filtresi temizliğinde doğal bir temizleyici olan çamaşır sodasını tercih edebilir, deterjan kullanımını azaltabilirsiniz. Bakımı ve temizlemesi uğraştırıcı olsa da çamaşır sodasıyla aspiratör filtrenizi kolayca yeni alınmış gibi pırıl pırıl yapabilirsiniz.

MALZEMELER

2 litre su

1/2 fincan çamaşır sodası

Eldiven

Sünger

Derin tencere/tepsi

HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI