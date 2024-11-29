KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? Aspiratör filtresi temizliği nasıl yapılır? Aspiratör filtresi temizleme

Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? Aspiratör filtresi temizliği nasıl yapılır? Aspiratör filtresi temizleme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.11.2024 18:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak alanlarında kullanılan birçok farklı cihaz mevcuttur. Bu cihazlardan biri havalandırma görevini yerine getiren ve ortamdaki yemek kokusunu yok eden aspiratörlerdir. Aspiratörlerin en önemli parçalarından biri filtresidir. Özellikle çok fazla yemek yapıldığında yemeğin dumanından kaynaklı bu filtreler kolay bir şekilde tıkanabilir. Bu tıkanıklığın giderilebilmesi için düzenli olarak filtre temizliği yapılması gerekir. Peki, aspiratör filtresi nasıl temizlenir, temizliği nasıl yapılır?

Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? Aspiratör filtresi temizliği nasıl yapılır? Aspiratör filtresi temizleme

Mutfakların olmazsa olmaz cihazlarından biri aspiratörlerdir. Bu cihazlar sayesinde yapılan yemeklerin dumanı, buharı ve kokusu ortama yayılmadan dışarı atılabilmektedir. Aspiratörlerin en önemli özelliği yemek kokusunu içine çekmesi ve bu kokuyu dışarı vermesidir. Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bu cihazların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için belirli aralıklarla aspiratör filtresi temizleme işleminden geçmesi önemlidir.

Aspiratör filtresi nasıl temizlenir?

Aspiratörler yemek yapılan ortamda en sık kullanılan cihazların başında gelmektedir. Yemek kokusu çok fazla olduğunda insanlar bu durumdan rahatsız olabilmektedir. Özellikle balık ızgara gibi yemekler yapılırken koku ortama daha hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Bu tür yemekten kaynaklı alana yayılan kokuların hapsedilmesinde aspiratör cihazlarından faydalanılır. Bu cihazlar emiş gücüne sahip olduklarından kokuları çekip, dışarı verir ve böylece yemek yapılan alan havalandırılmış olur.

Aspiratörler çok fazla dumana, yağa maruz kaldıklarından dolayı filtre kısmında tıkanma gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Filtre kısmındaki tıkanıklık, ortamın tam olarak havalandırılmasını engelleyebilir ve bu durum yemek kokusunun hızla ortama yayılmasına neden olabilir.

Aspiratör filtresi temizliği nasıl yapılır?

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan aspiratörlerin düzenli olarak temizlenmesi, emiş gücü performansının düşmemesi açısından oldukça önemlidir. Bu cihazların yaygın olarak filtre bölümü yağdan, kirden dolayı çok kısa sürede tıkanabilmektedir. Bu tıkanıklığı gidermenin en pratik yolu filtre bölümünü çıkarmak ve doğru malzemeler kullanarak temizlemektedir. Bu bağlamda aspiratör filtresi temizliği yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar ve uygulayabileceği yöntemler şöyledir:

  • Aspiratörün filtre bölümünü temizlemek için ilk önce cihazın fişinin çıkarılması gerekir.
  • Aspiratör filtresi cihaz içinde yer aldığından ikinci adımda filtre kısmını çıkarınız.
  • Filtre bölümü çıkarıldıktan sonra temizleme işlemi için doğal bir karışım tercih edebilirsiniz. Bu doğal karışım beyaz sirke ve karbonat ikilisi olabilir.
  • Sıcak su içine beyaz sirke ile karbonatı ekleyip karıştırınız. Bu karışımın içine filtreleri koyunuz ve içinde biriken kirlerden arınması için bir süre bekletiniz.
  • Filtredeki kirler yok olunca su ile durulama işlemine geçebilirsiniz.
  • Bir diğer temizleme metodu ise yağ sökücü temizleme ürünlerinin kullanılmasıdır. Filtrelerin üzerine bu yağ sökücü etkisine sahip olan ürünlerden sıkarak, bir süre bekletebilir ve ardından su ile durulayabilirsiniz.
  • Filtreler çok fazla tıkandığında bu tür temizleme işlemleri yeterli gelmeyebilir. Böyle bir durum karşısında cihazınıza uyumlu olan yeni bir filtre alabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
temizlik aspiratör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.