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Aspirin: ABD'li uzmanlara göre 60 yaş üstü kişilerin her gün aspirin kullanması iç kanama riskini artırıyor

02.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de hastalıkları önleme konusunda gönüllü uzmanlardan oluşan bir heyet, 60 yaş üstü kişilerin her gün düşük dozda aspirin kullanmasının, iç kanama riskini artırdığı uyarısında bulundu. ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı kurula göre bu nedenle 60 yaş üstü kişiler için kalp krizi ve inme riskini azaltma umuduyla her gün düşük dozda aspirin kullanmanın zararları, yararlarından daha fazla.

Aspirin: ABD'li uzmanlara göre 60 yaş üstü kişilerin her gün aspirin kullanması iç kanama riskini artırıyor

ABD'de hastalıkları önleme konusunda gönüllü uzmanlardan oluşan bir heyet, 60 yaş üstü kişilerin her gün düşük dozda aspirin kullanmasının, iç kanama riskini artırdığı uyarısında bulundu.

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı kurula göre bu nedenle 60 yaş üstü kişiler için, kalp krizi ve inme riskini azaltma umuduyla her gün düşük dozda aspirin kullanmanın zararları, yararlarından daha fazla.

Kurul ayrıca düşük dozda aspirin kullanımının, kalın bağırsak kanserinden ölüm ihtimalini azalttığı yolunda da yeterli kanıt olmadığını açıkladı.

Aynı kurul 2016 yılında ise ilk kalp krizi ve inme vakalarını önlemede düşük doz aspirin kullanılmasının yararlı olduğu yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Getty Images

Kurul üyelerinden Tufts Üniversitesi Tıp Merkezi Uzmanı Dr. John Wong, yaşı kaç olursa olsun yetişkinlerin aspirin kullanmaya başlama ya da aspirin kullanmayı bırakma konusunda doktorlarına danışmaları gerektiğini söyledi.

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, tıbbi araştırmaları ve literatürü inceleyip halk sağlığını korumaya yönelik düzenli tavsiyeler yayımlıyor.

Tavsiyeler özellikle yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite gibi kalp krizi ve inme riskini yükselten sağlık sorunları olan kişileri hedef alıyor.

Aspirin en çok ağrı kesici olarak biliniyor. Kan sulandırıcı özelliği, kan pıhtılaşması riskini azaltıyor.

Ancak düşük dozda aspirin kullanımı bile bazı riskleri beraberinde getiriyor. Aspirin kullanımının sindirim sisteminde yol açabileceği kanama ya da ülser, hayati tehlikeye yol açabiliyor.

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