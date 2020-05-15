Aspirin ve balı karıştırıp yüzünüze sürerseniz... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Akne, siyah nokta, sivilce giderici ve gözenek küçültücü ürünlerin en önemli ortak noktası salisilik asit içermeleridir. Yıllardır hepimizin evinin bir köşesinde yer alan aspirinin her bir minik tabletinin salisilik asit ile dolu olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Tek başına aspirini maske haline getirmek biraz zor olacağı için hemen baldan destek alabilirsiniz. Hem peeling etkisi yapsın, hem cildimi temizlesin bir yandan da beslesin diyenler arasındaysanız aspirin ve bal maskesini deneyebilirsiniz. Maske tariflerine geçmeden önce aspirin içeren maskeleri haftada ikiden fazla uygulamamanız konusunda uyarmalıyız. İşte size cilt sorununuza göre hazırlayabileceğiniz birkaç maske tarifi.

LEKELERLE SAVAŞAN MASKE

Malzemeler

3-4 adet aspirin

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Aspirinleri toz haline gelene kadar ezin.

Diğer bütün malzemeler ile karıştırın.

Lekelerin olduğu bölgelere maskenizi sürün, on dakika bekletin ve hafifçe ovalayarak maskeyi cildinizden çıkartın.

Ilık su ile durulayın.

Düzenli uygulama ile cilt üzerinde bulunan lekelerin yüzde 90'a kadar azaldığını göreceksiniz.