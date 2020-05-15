Aspirin ve balı karıştırıp yüzünüze sürerseniz... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Akne, siyah nokta, sivilce giderici ve gözenek küçültücü ürünlerin en önemli ortak noktası salisilik asit içermeleridir. Yıllardır hepimizin evinin bir köşesinde yer alan aspirinin her bir minik tabletinin salisilik asit ile dolu olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Tek başına aspirini maske haline getirmek biraz zor olacağı için hemen baldan destek alabilirsiniz. Hem peeling etkisi yapsın, hem cildimi temizlesin bir yandan da beslesin diyenler arasındaysanız aspirin ve bal maskesini deneyebilirsiniz. Maske tariflerine geçmeden önce aspirin içeren maskeleri haftada ikiden fazla uygulamamanız konusunda uyarmalıyız. İşte size cilt sorununuza göre hazırlayabileceğiniz birkaç maske tarifi.
Malzemeler
3-4 adet aspirin
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Yarım çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı bal
1 yemek kaşığı yoğurt
Hazırlanışı
Aspirinleri toz haline gelene kadar ezin.
Diğer bütün malzemeler ile karıştırın.
Lekelerin olduğu bölgelere maskenizi sürün, on dakika bekletin ve hafifçe ovalayarak maskeyi cildinizden çıkartın.
Ilık su ile durulayın.
Düzenli uygulama ile cilt üzerinde bulunan lekelerin yüzde 90'a kadar azaldığını göreceksiniz.
Malzemeler
2-3 adet aspirin
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 yemek kaşığı oksijenli su
Hazırlanışı
Toz haline getirdiğiniz aspirini diğer malzemeler ile krem kıvamına gelene kadar karıştırın.
Maskeyi yüzünüze uygulayın ve yarım saat kadar bekletin.
Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın.
Bu maskede aspirin ve bal ile birlikte mayanın da besleyici etkisinden yararlanıyorsunuz.
Sonrasında dilerseniz lavanta suyu ile cildinizi silebilirsiniz.
Maskeyi haftada bir kez uygulamak, amacınıza ulaşmanızı sağlar.
Malzemeler
3-4 adet aspirin
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı ılık su
Hazırlanışı
Aspirinleri tamamen toz haline getirdikten sonra diğer malzemeler ile karıştırın.
Göz ve dudak çevreniz dışında yüzünüzün geri kalan bölgesine uygulayın.
15 dakika sonra maske tamamen kuruyacak ve bir gerilme hissi yaratacaktır.
Yüzünüzü ılık su ile yıkayın ve kurumaya bırakın.
Cildiniz çok yağlıysa bu maskeyi taze sıkılmış limon suyu ile hazırlayabilirsiniz.
Haftada ikiden fazla uygulamayın.
Siyah noktalarla, sivilcelerle savaşmada, gözeneklerin derinlemesine temizlenmesinde en etkili maske tarifi bu. Ancak çok yoğun, iltihaplı sivilceleriniz varsa maskeyi yüzünüzden ovalayarak çıkarmanızı önermiyoruz. O bölgeyi hafifçe silerek temizleyebilirsiniz.
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