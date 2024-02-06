6 Şubat felaketinin yıl dönümünde Bergüzar Korel isyan ederek içini döktü! 'Her türlü siyasetten uzak...'

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel tam 1 yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerin yıl dönümünde paylaşımıyla dikkat çekti.
'Depremden sonra bulunamayan insanlar bugünden itibaren vefat etmiş sayılacak..' diyen Korel sözleriyle yürekleri sızlattı.
Korel paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 'Sevdiklerinin mezarı olmadan her gün evladını, anne babasını, yakınlarını bekleyen o insanların gidecek bir mezarı bile olmayan ölüleri var... Bir yılın en ağır, en korkunç ve en insanlık dışı en ağır imtihanlarını yaşayıp bugün kayıplarını, olmayan mezarlara gömdü o insanlar.
Depremde kaybolan çocuklar başta olmak üzere nerede bu insanlar? Bizim görevimiz yalnız bırakmadan dayanışmaya devam etmek. Her türlü siyasetten uzak sadece insanlık için. Çocuklar için. Geleceğimiz için. Birlikte el ele.'