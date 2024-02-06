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6 Şubat felaketinin yıl dönümünde Bergüzar Korel isyan ederek içini döktü! 'Her türlü siyasetten uzak...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde sözleriyle yürekleri sızlattı. Korel, 'Depremden sonra bulunamayan insanlar bugünden itibaren vefat etmiş sayılacak..' diyerek sitem dolu paylaşımıyla dikkat çekti.

6 Şubat felaketinin yıl dönümünde Bergüzar Korel isyan ederek içini döktü! 'Her türlü siyasetten uzak...'

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel tam 1 yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerin yıl dönümünde paylaşımıyla dikkat çekti.

'BİR MEZARI BİLE OLMAYAN ÖLÜLERİ VAR'

'Depremden sonra bulunamayan insanlar bugünden itibaren vefat etmiş sayılacak..' diyen Korel sözleriyle yürekleri sızlattı.

Korel paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 'Sevdiklerinin mezarı olmadan her gün evladını, anne babasını, yakınlarını bekleyen o insanların gidecek bir mezarı bile olmayan ölüleri var... Bir yılın en ağır, en korkunç ve en insanlık dışı en ağır imtihanlarını yaşayıp bugün kayıplarını, olmayan mezarlara gömdü o insanlar.

Depremde kaybolan çocuklar başta olmak üzere nerede bu insanlar? Bizim görevimiz yalnız bırakmadan dayanışmaya devam etmek. Her türlü siyasetten uzak sadece insanlık için. Çocuklar için. Geleceğimiz için. Birlikte el ele.'

bergüzar

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