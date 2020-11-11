Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız

Her gün burç yorumu okuyanları şöyle alabilir miyiz? Popsugar'dan derlediğimiz bu astroloji bilgilerinden birçok kişi habersiz. İşte burçlar hakkında fark edemediğiniz bazı özellikler.

KOÇ

Koç burcunun kendisine güvenen, tutkulu ve coşkulu bir tarafı olduğunu biliyoruz. Bilmediğimiz şey ise Koç burçlarının ilk adımı atmaktan çekinmemeleri. Açık sözlü olan Koç burçları, ilk hamleyi yapma konusunda ustadırlar.

İKİZLER

Denediği birçok şeyde başarılı olurlar. Meraklı olduklarını hep bilirdik ama her konuda profesyonel olmaları bizleri şaşırtıyor doğrusu.

KOVA

Özgür ve dürüst düşüncenin temsilidir onlar. Onlar hakkında bilinmeyen özellik ile çok iyi tavsiye veren kişi olduklarıdır. Kovaların öğütleri her zaman değerlidir. Derdinizi anlatmak, tavsiye almak istediğinizde bir Kova burcunun yanında soluğu alabilirsiniz.

BOĞA

Boğa insanı, sevgisini dokunarak gösterir. Bunun yanı sıra karşısındakinden de aynı şeyi bekler. Sevgiliniz Boğa burcuysa ellerini ellerinizden ayırmayın. Bakın nasıl da gözlerinin içi gülecek...

YENGEÇ

Duygusallığın kitabını yazan Yengeçler, su gerçek bir iyileştiricidir. Eğer yengeç burcuysanız sıkıntılı dönemlerinizde denize, sahil kenarlarına gidebilirsiniz. Böyle anlarda su, size olumlu enerji verecektir.