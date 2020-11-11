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Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eğer burçlara karşı bir ilginiz varsa 12 burcun da özelliklerini adınız gibi ezbere biliyorsunuzdur. Fakat bilmediğiniz bazı şeyler var sevgili okur. Burçlar hakkında bilmediğiniz bu özellikler astrologları bile şaşırtacak! İşte hiç duymadığınız burçların en önemli nitelikleri...

Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız

Her gün burç yorumu okuyanları şöyle alabilir miyiz? Popsugar'dan derlediğimiz bu astroloji bilgilerinden birçok kişi habersiz. İşte burçlar hakkında fark edemediğiniz bazı özellikler.

KOÇ

Koç burcunun kendisine güvenen, tutkulu ve coşkulu bir tarafı olduğunu biliyoruz. Bilmediğimiz şey ise Koç burçlarının ilk adımı atmaktan çekinmemeleri. Açık sözlü olan Koç burçları, ilk hamleyi yapma konusunda ustadırlar.

İKİZLER

Denediği birçok şeyde başarılı olurlar. Meraklı olduklarını hep bilirdik ama her konuda profesyonel olmaları bizleri şaşırtıyor doğrusu.

KOVA

Özgür ve dürüst düşüncenin temsilidir onlar. Onlar hakkında bilinmeyen özellik ile çok iyi tavsiye veren kişi olduklarıdır. Kovaların öğütleri her zaman değerlidir. Derdinizi anlatmak, tavsiye almak istediğinizde bir Kova burcunun yanında soluğu alabilirsiniz.

BOĞA

Boğa insanı, sevgisini dokunarak gösterir. Bunun yanı sıra karşısındakinden de aynı şeyi bekler. Sevgiliniz Boğa burcuysa ellerini ellerinizden ayırmayın. Bakın nasıl da gözlerinin içi gülecek...

YENGEÇ

Duygusallığın kitabını yazan Yengeçler, su gerçek bir iyileştiricidir. Eğer yengeç burcuysanız sıkıntılı dönemlerinizde denize, sahil kenarlarına gidebilirsiniz. Böyle anlarda su, size olumlu enerji verecektir.

BALIK

Balık insanı son derece naziktir. Bilinmeyen bir özelliği ise yardımsever olmalarıdır. Bir şeye ihtiyacınız olduğundan Balık burcu arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Seve seve yanınıza koşacaklardır.

BAŞAK

Başak burcu mükemmeliyetçidir. Hepimiz onların her konuda nasıl titiz olduklarını biliriz. Öğrenmeyi çok seven Başaklar, iyi bir öğrencidir. En sevdikleri şey okumaktır. Bir diplomayla yetinmezler.

TERAZİ

Terazi burçları iyi bir dinleyicidir. Karşısındaki insanı sabır ve saygıyla dinler, asla söz kesmez...

ASLAN

Aslan insanı neşeli ve yaratıcıdır. Bunların yanı sıra iyi müzik yapabilirler, sahnede kendilerini çok iyi sergileyebilirler.

AKREP

Dürüst ve cesur insanlardır. Akreplerin kendilerine has ciddi duruşunun altında aslında çok komik insan çıkabilir. Yakın arkadaşlarını neşeye boğan Akrepler, ince bir espri yeteneğine sahiptir.

OĞLAK

Gerçek bir sorumluluk sahibidir. İradeleri de güçlü olan Oğlakların sır tutma özellikleri vardır. İyi bir sırdaştır kendileri...

YAY

Yay burcu harika bir yol arkadaşıdır. Maceralara açık olan bu burç sahibi insanlar yeni yerleri keşfetmek isteyenlere iyi bir eşlikçi olur. Yola çıkma fikriniz varsa Yay burcu arkadaşınıza danışmadan hareket etmeyin deriz!


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