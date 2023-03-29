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Astrologlara göre en pasaklı burçlar! Düzenden koşarak uzaklaşırlar

29.03.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenlilik yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar arasında bulunuyor. Bazı kişiler ortalıkta kalan tek bir bardağa bile tahammül edemezken bazıları ise günlerce evini toplamıyor. Düzensiz yaşamayı seven dağınık burçlar denildiğinde ilk akla bu burçlar geliyor...

Astrologlara göre en pasaklı burçlar! Düzenden koşarak uzaklaşırlar

İnsanlar dağınıklığı sevenler ve düzen olmadan yapamayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sürekli olarak ortalığı toplamaya üşenenler dağınık evlerinde nereye hangi eşyasını koyduğunu aklında tutarak kendi içlerinde bir düzen oluşturuyorlar. Astrologlara göre bu insanlar her zaman fikirlerini değiştirmeye açık oluyorlar ve eşsiz bir enerjileri bulunuyor.

EN DÜZENSİZ BURÇLAR

YAY BURCU

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Yay burçları kendilerine ne yapılmasını söylenenlerden hiç hoşlanmıyor. Bu durumlarda kendilerini kapana kısılmış gibi hissediyorlar. Yayların kendilerine ait dünyasında düzensizliklerin içerisinde düzeni bulunuyor. Düzensiz yaşamlarına yapılan baskılar karşısında rahatsız oluyorlar.

TERAZİ BURCU

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Terazi burçları hayatın birçok alanında karar vermekte zorluk çekiyor. Yaşadıkları kararsız anlar Terazilerin düzensiz bir döngüye girmesine sebep oluyor. Yapılan planlara karşı düzensiz davranan terazi burçları düzen takıntısı olan kişileri delirtebiliyor.

YENGEÇ BURCU

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En anaç burç olarak bilinen hassas yengeç burçları dönem dönem düzensiz bir hayat benimseyebiliyor. Özel hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle bir süre düzensiz yaşayan yengeçleri bu aşamadan kurtaracak kişi yine kendileri oluyor.

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