Aşure ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure günü hangi tarihte? İşte aşure gününün faziletleri

Aşure günü, Hicri yılbaşı olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan Muharrem ayında yer alıyor. Her yıl aşure gününde evlerde aşure hazırlanır ve kapı kapı gezilerek komşulara dağıtılır. Peki paylaşmanın ve muhabbetin arttığı aşure ayı ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Bu yıl ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününde idrak edecek. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

MUHARREM AYI HANGİ NE ZAMAN?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu gün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Hicret, Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

AŞURE DAĞITIMI NE KADAR SÜRER?

Aşure dağıtımı Muharrem ayının 10. günü başlıyor ve sonuna kadar devam ediyor.

AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ NELER?

Muharrem ayının onuncu günü "Aşure" diye adlandırılır. Bazı âlimler, bu mübarek güne "Aşure günü" denilmesinin sebebi olarak Muharrem'in 10'una denk gelmesini göstermişlerdir. Nitekim "aşure" Arapça 10 demektir.

Aşure yani Muharrem ayının onuncu gününde infakta bulunanlara, itaat ve ibadet edenlere Allah büyük sevaplar ihsan eder. Peygamber Efendimiz "Her kim Aşure günü çoluk çocuğuna cömert davranırsa, Allahu Teâla senenin tamamında ona rızık genişliği verir" buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve "Bu ne orucudur?" diye sordu.

"Bugün büyük bir gündür. Bugün Allah'ın İsrailoğullarını Firavun'dan kurtardığı gündür. Musa (as), (Allah'ın lütfuna şükür için) oruç tutmuştur." dediler. Peygamber Efendimiz (sav) "Biz Musa'ya (as) sizden daha layığız" buyurdu. Ve o gün oruç tuttu, ashabına da oruç tutmalarını söyledi.

Böylece Aşure orucu vacip oldu. Ancak Ramazan orucu farz kılındıktan sonra vacip olmaktan çıkmıştır.



