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Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşure günü için kısa bir zaman kaldı. Bu önemli günde aşure aşı yapılıp çevredeki insanlara dağıtılarak bu güzel gelenek devam ettiriliyor. Şimdi, aşure günü için aşure yapacak olan vatandaşlar tarafından aşure günü ne zaman 2020 sorusu araştırılıyor. Aynı zamanda bu önemli gün için aşure orucu da tutuluyor. Peki, aşure günü orucu ne zaman tutulur? İşte aşure günü ile ilgili tüm merak edilenler…

Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?

Kerbela ve Hicret gibi İslam dünyası için ortak duyguların ve anlamların taşındığı Muharrem Ayı’nda paylaşmanın ve birlikteliğin bir simgesi olan aşure yapılıp insanlarla paylaşılıyor. Aşure günü için aşure yapacak olan vatandaşlar tarafından 2020 aşure günü hangi gündür sorusu soruluyor. Aşure günü hicri takvime göre ilk ay olan Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Buna göre 2020 aşure günü ne zaman başlıyor? Peki, aşure günü orucu ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilen detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Aşure günü 2020 yılında da önemini korumaya devam ediyor. Aşure yapacak olanlar malzeme hazırlıklarına başlarken 2020 aşure günü ne zaman sorusuna da yanıt arıyor. Bu yıl aşure günü 29 Ağustos 2020 tarihine yani cumartesi gününe denk geliyor. Aşure günü ne zaman sorusu her sene farklılık gösterdiği için bu sene de aşure yapma hazırlığında olanlar bu önemli günü araştırıyor. Aşure kelimesi Arapça’da on anlamına gelen aşara sözcüğünden türüyor.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUYOR?

Bu önemli gün için oruç da tutulduğundan vatandaşlar arasında aşure günü orucu hangi gün tutulur sorusuna da yanıt aranıyor. Muharrem ayında oruç tutmak için tavsiye edilen gün Aşure günü ile beraber bir gün öncesi ya da bir gün sonrası oluyor. Buna göre aşure günü orucu kaç gün tutulur sorusu da soruluyor. Dolayısıyla aşure günü orucu iki gün şeklinde tutuluyor. 2020 aşure orucu ne zaman sorusuna yanıt olarak ise bu sene 28-29 Ağustos ya da 29-30 Ağustos tarihlerinde oruç tutulabiliyor.

Aşure günü orucu 2020 yılında da çok sayıda müslüman tarafından tutuluyor. Museviler de bu önemli günü oruç ile geçirdikleri için İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından bu günde oruç tutulmasının tavsiye edildiğine ancak Yahudilere benzememek amacıyla oruçların aşure günü ile beraber bir gün öncesi ya da bir gün sonrasında tutulması gerektiğini belirttiğine inanılıyor. Dolayısıyla müslümanlar bugün ve yarın ya da yarın ve sonraki gün şeklinde aşure orucu tutmaya hazırlanıyor.

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