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  4. ASUS, CES 2020’de Yeni Monitör Modellerini Tanıttı

ASUS, CES 2020’de Yeni Monitör Modellerini Tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

ASUS, CES 2020’de yeni monitör modellerini tanıttı.

ASUS, CES 2020’de Yeni Monitör Modellerini Tanıttı

Yeni ürünler arasında taşınabilir ZenScreen MB16ACE ve TUF Gaming VG27AQL1A modelleri bulunuyor. 360 Hz yenileme hızına sahip ROG Swift 360Hz G-SYNC ve mini LED teknolojisiyle gelen ROG Swift PG32UQX 4K HDR da CES 2020’de tanıtılan diğer modeller.

ZenScreen

15,6 inç Full HD ekrana sahip ZenScreen MB16ACE, tipik bir 1080p dizüstü bilgisayarla birlikte kullanıldığında çalışma alanını iki katına çıkarıyor. İnce çerçeveler sayesinde monitör ince bir profile sahip. 0,7 kg ağırlığındaki ürün 8 mm inceliğinde. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor. Smart Case Lite ile ZenScreen dikey veya yatay olarak kullanılabiliyor. MB16ACE’nin içindeki akıllı kalem yuvasına bir kalem yerleştirerek ekranı kaldırmak da mümkün.

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ZenScreen MB16ACE’de yansıma önleyici özelliğe sahip bir IPS panel yer alıyor. Panel ayrıca titreşimsiz çalıştığı için TUV Rheinland sertifikasına da sahip. MB16ACE’de kullanılan düşük mavi ışık teknolojisi de göz yorgunluğunu azaltıyor.

Üründeki USB-C bağlantı noktası DisplayPort alternatif moduyla birlikte USB 3.0 giriş kaynaklarını da destekliyor. Ürünle birlikte gelen DisplayWidget yazılımı sayesinde kullanıcılar ZenScreen’in özelliklerini dizüstü bilgisayar üzerinden değiştirebiliyor. Kullanılan uygulamaya göre görüntü ayarlarını otomatik olarak değiştirmek ve yerleştirme şekline göre ekrandaki görüntün otomatik dönmesini sağlamak mümkün.

TUF Gaming

TUF Gaming VG27AQL1A, 165 Hz yenileme hızı ve düşük tepki süresiyle (1 ms MPRT) oyunculara hitap ediyor. IPS ekranıyla geniş izleme açıları sunan model, 2560x1440 çözünürlüğe ve ASUS’un ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur - Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu) teknolojisine sahip. TUF Gaming VG27AQL1A ayrıca sabit durmasını sağlayan geniş standı ve ince çerçeveleriyle yeni bir görünüm sunuyor.

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TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p paneli kaliteli görüntüler sunuyor. Birlikte çalışan G-SYNC ve ASUS ELMB Sync teknolojisi, oyun performansı 165 FPS’nin altına düştüğünde de akıcı, yırtılma yaşanmayan görüntüler sunuyor.

VG27AQL1A’da oyunculara yönelik bir dizi özellik bulunuyor: Altı farklı ön ayar seçeneği sunan GameVisual, kullanılan uygulama veya oynanan oyuna göre görüntüyü uygun hale getiriyor. GamePlus ise 5 yönlü OSD joystick’e birkaç tıklamayla ekrana nişangah veya FPS sayacı gibi araçlar ekleme imkanı sunuyor. VG27AQL1A’da ayrıca titreşimsiz arka aydınlatma ve düşük mavi ışık özellikleriyle uzun gözlerin daha az yorulmasına yardımcı olan ASUS Eye Care teknolojisine de yer veriliyor.

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ASUS TUF Gaming VG27AQL1A ASUS ZenScreen MB16ACE CES 2020 Monitör

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