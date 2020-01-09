ASUS, CES 2020’de yeni monitör modellerini tanıttı.

Yeni ürünler arasında taşınabilir ZenScreen MB16ACE ve TUF Gaming VG27AQL1A modelleri bulunuyor. 360 Hz yenileme hızına sahip ROG Swift 360Hz G-SYNC ve mini LED teknolojisiyle gelen ROG Swift PG32UQX 4K HDR da CES 2020’de tanıtılan diğer modeller.

ZenScreen

15,6 inç Full HD ekrana sahip ZenScreen MB16ACE, tipik bir 1080p dizüstü bilgisayarla birlikte kullanıldığında çalışma alanını iki katına çıkarıyor. İnce çerçeveler sayesinde monitör ince bir profile sahip. 0,7 kg ağırlığındaki ürün 8 mm inceliğinde. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor. Smart Case Lite ile ZenScreen dikey veya yatay olarak kullanılabiliyor. MB16ACE’nin içindeki akıllı kalem yuvasına bir kalem yerleştirerek ekranı kaldırmak da mümkün.

ASUS ROG’dan Display Stream Compression Teknolojisine Sahip Oyuncu Monitörleri!

ZenScreen MB16ACE’de yansıma önleyici özelliğe sahip bir IPS panel yer alıyor. Panel ayrıca titreşimsiz çalıştığı için TUV Rheinland sertifikasına da sahip. MB16ACE’de kullanılan düşük mavi ışık teknolojisi de göz yorgunluğunu azaltıyor.