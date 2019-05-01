Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek "Asya İşbirliği Diyaloğu" toplantısının üye ülkeler için büyük bir potansiyel olduğunu bildirdi.

Katar Emiri Al Sani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın Doha'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Al Sani, yeni esaslar üzerinde farklılılar için başlayacak olan toplantının, üye ülkeler arasında pozitif entegrasyon ve rekabeti güçlendirme açısından kıtaların büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı Doha ev sahipliğindeki toplantı, 2 Mayıs'a kadar devam edecek.

