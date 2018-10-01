Asyalı kadınların bir bildiği var! Kaşık tekniğini biliyor muydunuz?

Cildimizin güzelliği ve sağlığı çoğunlukla doğru kan dolaşımına bağlıdır. Kan ve lenf akışını iyileştiren ve su tutulmasını azaltan bir yüz masajı, kırışıklıkların görünümünü en aza indirebilir ve cilt tonunuzu iyileştirebilir.

Sadece 2 haftada cildi sıkılaştıran kaşık masajı

1 / 12 NEYE İHTİYACINIZ VAR? Küçük bir kaşığa ihtiyacınız var. Asya'da, daha iyi nokta basıncı sağlamak için belirli bir şekle sahip porselen veya seramik kaşık kullanılıyor. Ancak siz normall bir kaşık da kullanabilirsiniz. Sadece keskin kenarları olmadığından emin olun. Alerjiniz yoksa hindistan cevizi yağı ya da normal bir krem kullanabilirsiniz. Soğuk ve ılık kaşıklar daha iyi kan dolaşımı sağlar ve sinir uçlarını uyarır. Birkaç yararlı ipucu: Kaşıklarınızı sterilize edin ve ayrı ayrı saklayın. Masajdan önce cildinizi temizleyin. Daha iyi kayma için yeterince yağ veya krema uygulayın (gözünüze uygulamayın). Çürükler ve damar yaralanmalarından kaçınmak için fazla baskı yapmayın. Masaj için en uygun zaman ise sabahtır.

2 / 12 GÖZ ALTI TORBALARI VE ŞİŞLİKTEN KURTULUN Göz altı şişliklerinden kurtulmak için: Soğuk bir kaşığın dışbükey tarafını gözlerinizin altına yerleştirin ve yukarı ve aşağı ve ileri geri hareket ettirin. Gözlerinizin altına krem uygularsanız, hareketleriniz daha yoğun olabilir. Süre 1-2 dakikadır. Şişmiş göz kapaklarından kurtulmak için: Gözlerinizi kapatın ve soğuk kaşığın dışbükey tarafını yerleştirin. Kaşıklar ısınsın, soğuk suya daldırın ve tekrar gözünüze koyun. 5-7 kez tekrarlayın.

3 / 12 KAŞLARIN ARASINDAKİ KIRIŞIKLIKLARDAN KURTULMAK İÇİN Burun köprüsünün üst kısmına soğuk bir kaşık yerleştirin ve hafifçe bastırın. Alnınızın üst kısmına doğru ilerleyin. Ilık bir kaşık kullanarak aynı eylemleri tekrarlayın.

4 / 12 KAZ AYAKLARINDAN KURTULMAK İÇİN Soğuk kaşıkların arkasını gözünüzün dış köşelerine yerleştirin. 5-7 kez dairesel hareketlerle, şakaklarınıza doğru ilerleyin. Kaşıklarınız ısındığında değiştirin ve 5 kez aynı işlemi uygulayın.

5 / 12 DAHA DİNÇ BAKMAK İÇİN ''GÖZLERİNİZİ AÇIN'' Ilık kaşıkları görseldeki gibi yerleştirin. Şakaklarınıza yavaşça dairesel hareketlerle kaydırın. 10 kez tekrarlayın.

6 / 12 ALIN KIRIŞIKLIKLARINDAN KURTULMAK İÇİN Ilık kaşıkları alnınızın ortasına yerleştirin ve dairsel hareketlerle şakaklarınıza uygulayın. Sonra başladığınız noktaya, alnınızın ortasına geri dönün. Kaşıklar soğuduktan sonra tekrar ısıtın. Masajın süresi 2-3 dakikadır.

7 / 12 MİMİK KIRIŞIKLIKLARINI AZALTIN Ağzınızı açın ve dudaklarınızı hafifçe uzatın. Isıtılmış kaşıkları burnunuza sol resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Kaşıkları dairesel hareketlerle ağzınızın her iki köşesine taşıyın. Dairesel hareketlerle, burnunuzun altına geri dönün. 5-7 kez tekrarlayın.

8 / 12 ÇİFT ÇENEDEN KURTULMAK İÇİN 2 ılık kaşığı çenenizin altına yerleştirin ve cildinizi hafifçe gererek dairesel hareketlerle kulaklarınıza taşıyın. Kaşıkların daima sıcak olması gerektiğini unutmayın. 10 kez tekrarlayın.

9 / 12 YANAKLARIN SIKILAŞMASI İÇİN Sıcak kaşıkları ağzınızın köşelerine yerleştirin ve dik tutun. Dairesel hareketlerle kaşıkları kulaklarınıza taşıyın. Ardından kaşıkları tekrar ısıtın, başlangıç pozisyonuna getirin, ağzınızı hafifçe açın ve görseldeki gibi gülümseyin. Dairesel hareketlerle kaşıkları kulaklarınızın altına alın. Her iki egzersiz 5-6 kez tekrarlayın.

10 / 12 DEKOLTE BÖLGESİ İÇİN Sıcak kaşıkları yerleştirin ve dairesel hareketlerle köprücük kemiğine taşıyın, tüm dekolte bölgesine masaj yapın. Kaşıkları soğuk suya batırın ve aynı hareketleri tekrarlayın. Sıcak ve soğuk kaşıkları 10 kez değiştirmeye devam edin.

11 / 12 BOYUN KASLARINIZI RAHATLATIN Kulağınızın altına ılık bir kaşık, sol resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Hafifçe bastırın ve köprücük kemiğine geçin. 10 kez tekrarlayın