Asyalı kadınların güzellik buluşları aklınızı başınızdan alacak

İşte Asyalı kadınlar için geliştirilmiş birbirinden tuhaf icatlar...

Asyalı kadınların güzellik sırları şaşırtıyor

1 / 13 Yüz egzersiz cihazı

2 / 13 Göğüs masajı Asyalı kadınlar bu cihazla göğüslerinin birkaç beden büyüdüğünü iddia ediyor.

3 / 13 Yanak kaslarını uyarım aygıtı Elmacık kemiklerinin belirgin olduğu V şekilli bir yüz artık hayal değil diyor Asyalı kadınlar.

4 / 13 Kırışıklık karşıtı boyunluk

5 / 13 Yüz germe cihazı

6 / 13 Yüz kaldırma maskesi Hannibal'den bir sahne gibi düşünebilirsiniz ama bu, müşterilerin yüzlerini kolayca inceltmelerini sağlayan sauna efektli bir yüz kaldırma maskesidir!

7 / 13 Göz masajı Bu cihaz Kore'de oldukça popüler. Göz problemleri yaşayan çoğunluk bu cihazı kullanıyor. Gözleri rahatlatmasının yanında, koyu halka ve şişlikleri de azattığı tespit edilmiş.

8 / 13 Yanak inceltici

9 / 13 Yüz için top masajı

10 / 13 Burun klipsi Bu cihaz burnu mu kaldırıyor ya da küçük mü gösteriyor çözemedik.

11 / 13 Ayak peelingi Kore'deki en yeni trend! Ayaklara peeling yaptığı iddia edilen terlik gündelik kullanımda ayakları yumuşacık yapıyormuş

12 / 13 Mükemmel V-çizgisi için: yanak-zayıflama kemeri