KADIN

Asyalı kadınların güzellik buluşları aklınızı başınızdan alacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Asya'nın güzellik kültürü muhteşem yüz kremleri ve maskeleriyle bilinir, ama aynı zamanda bazı çarpıcı güzellik araçlarına da sahip olduklarını biliyor muydunuz? Bazıları bizi çok etkiledi ve bir liste oluşturup sizinle paylaşmaya karar verdik. Eminiz siz de çok şaşıracaksınız.

İşte Asyalı kadınlar için geliştirilmiş birbirinden tuhaf icatlar...

Asyalı kadınların güzellik sırları şaşırtıyor

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Yüz egzersiz cihazı

Yüz egzersiz cihazı
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Göğüs masajı

Göğüs masajı
Asyalı kadınlar bu cihazla göğüslerinin birkaç beden büyüdüğünü iddia ediyor.
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Yanak kaslarını uyarım aygıtı

Yanak kaslarını uyarım aygıtı
Elmacık kemiklerinin belirgin olduğu V şekilli bir yüz artık hayal değil diyor Asyalı kadınlar.
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Kırışıklık karşıtı boyunluk

Kırışıklık karşıtı boyunluk
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Yüz germe cihazı

Yüz germe cihazı
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Yüz kaldırma maskesi

Yüz kaldırma maskesi
Hannibal'den bir sahne gibi düşünebilirsiniz ama bu, müşterilerin yüzlerini kolayca inceltmelerini sağlayan sauna efektli bir yüz kaldırma maskesidir!
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Göz masajı

Göz masajı
Bu cihaz Kore'de oldukça popüler. Göz problemleri yaşayan çoğunluk bu cihazı kullanıyor. Gözleri rahatlatmasının yanında, koyu halka ve şişlikleri de azattığı tespit edilmiş.
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Yanak inceltici

Yanak inceltici
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Yüz için top masajı

Yüz için top masajı
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Burun klipsi

Burun klipsi
Bu cihaz burnu mu kaldırıyor ya da küçük mü gösteriyor çözemedik.
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Ayak peelingi

Ayak peelingi
Kore'deki en yeni trend! Ayaklara peeling yaptığı iddia edilen terlik gündelik kullanımda ayakları yumuşacık yapıyormuş
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Mükemmel V-çizgisi için: yanak-zayıflama kemeri

Mükemmel V-çizgisi için: yanak-zayıflama kemeri
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Dudak dolgunlaştırcı

Dudak dolgunlaştırcı
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