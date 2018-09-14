Asyalı kadınların güzellik buluşları aklınızı başınızdan alacak

İşte Asyalı kadınlar için geliştirilmiş birbirinden tuhaf icatlar...
Asyalı kadınların güzellik sırları şaşırtıyor
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Yüz egzersiz cihazı
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Göğüs masajı
Asyalı kadınlar bu cihazla göğüslerinin birkaç beden büyüdüğünü iddia ediyor.
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Yanak kaslarını uyarım aygıtı
Elmacık kemiklerinin belirgin olduğu V şekilli bir yüz artık hayal değil diyor Asyalı kadınlar.
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Kırışıklık karşıtı boyunluk
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Yüz kaldırma maskesi
Hannibal'den bir sahne gibi düşünebilirsiniz ama bu, müşterilerin yüzlerini kolayca inceltmelerini sağlayan sauna efektli bir yüz kaldırma maskesidir!
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Göz masajı
Bu cihaz Kore'de oldukça popüler. Göz problemleri yaşayan çoğunluk bu cihazı kullanıyor. Gözleri rahatlatmasının yanında, koyu halka ve şişlikleri de azattığı tespit edilmiş.
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Yüz için top masajı
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Burun klipsi
Bu cihaz burnu mu kaldırıyor ya da küçük mü gösteriyor çözemedik.
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Ayak peelingi
Kore'deki en yeni trend! Ayaklara peeling yaptığı iddia edilen terlik gündelik kullanımda ayakları yumuşacık yapıyormuş
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Mükemmel V-çizgisi için: yanak-zayıflama kemeri
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Dudak dolgunlaştırcı
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