ATA AÖF sınav giriş ekranı 2020... ATA AÖF sınavları açıklanma tarihi ne zaman? ATA AÖF sınav takvimi!

Koronavirüs salgınından dolayı 2020-2021 ATA AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak yoksa yüz yüze mi olacak araştırılıyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan duyuruya göre sınavların online yapılmasına karar verildi. ATA AÖF güz dönemi ilk vize sınavlarını başlattı. 10 günde yapılacak olan sınavlar, 11 Aralık cuma günü sona erecek. Sınavlara giren adaylar, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap ararken, sınava girecek vatandaşlar ise ATA AÖF sınav giriş ekranı araştırması yapıyor. İşte ATA AÖF sınav giriş ekranı ve sınav takvimi...
Halen devam eden ATA AÖF sınavlarına online/çevremiçi olarak katılmak isteyen kişiler, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile birlikte güvenlik sorusuna da doğru cevap vererek, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresinden giriş yapabilecekler.
Ertelenen bazı sınavlardan ve eğitimlerin uzaktan yapılmasının ardından ATA AÖF sınavlarının erkenden açıklanacağı düşünülüyor. Benzer eğitim programı olan İstanbul Üniversitesi AUZEF'te, sınavların sona ermesinin ardından bir hafta geçmeden sonuçlar açıklanmıştı. ATA AÖF sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşılmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2020-2021 ATA AÖF sınav tarihleri araştırılıyordu. Atatürk Üniversitesi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ATA AÖF güz dönemi vize sınav tarihlerini paylaştı. Üniversite sınavlara cep telefonu yerine bilgisayardan giriş yapılarak girilmesini önerdi. İşte ATA'nın güz dönemi sınav tarihleri hakkındaki açıklaması;
"DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.
İşte ATA AÖF sınav takvimi listesi!
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