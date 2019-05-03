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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 03:12 | Son Güncelleme

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı - Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek'in atanması gerçekleştirildi.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alındı, yerine Veysel Işıldar'ın atanması kararlaştırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç'ın ataması yapıldı.

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