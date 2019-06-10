Atatürk Adası'nı gören telefonuna sarılıyor!

Ziyaretçiler, Atatürk Adası’nın Türk bayrağı dikilmesiyle daha da güzelleşeceği görüşünü savundu. Yöre halkından Huzeyfe Kaysı, "Burası daha önceden 'Hayırsız Ada' olarak biliniyordu.

Foça yönünden bakıldığında ada, Atatürk’ün profil silüetine benziyor. Bize Gazi’yi anımsatıyor. Bu Foça ve bizim için güzel bir şey" dedi. (DHA)