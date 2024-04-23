MHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurdu

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi'nden paylaştığı fotoğrafla bir anda sosyal medyada gündem oldu.

AYAKKABILARA YORUM YAĞDI

MHP'li vekil Uysal'ın paylaştığı fotoğrafta beyaz, oldukça yüksek ve sıra dışı ayakkabıları görenlerin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmayan ayakkabılar için çok sayıda yorum yapıldı.

Paylaşılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

Nasıl bi ayakkabıymış o, alçı gibi

Kartondan mı yapılmış?

Takunyayı plastikle kaplamışlar gibi

Şu ayakkabıyı giyeceğine yalın ayak gez kardeşim

Hocam bu ne doktor bu ne

Ayağını beton dolu ayakkabıya sokmuşlar





