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MHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 11:02
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MHP Mersin Milletvekili ve MYK Üyesi Leveny Uysal'ın giydiği spor ayakkabısı gören herkesin ilgisini çekti. Sosyal medyanın da diline düşen Uysal'a çok sayıda yorum yapıldı.

MHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurdu

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi'nden paylaştığı fotoğrafla bir anda sosyal medyada gündem oldu.

AYAKKABILARA YORUM YAĞDI

MHP'li vekil Uysal'ın paylaştığı fotoğrafta beyaz, oldukça yüksek ve sıra dışı ayakkabıları görenlerin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmayan ayakkabılar için çok sayıda yorum yapıldı.

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Paylaşılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

  • Nasıl bi ayakkabıymış o, alçı gibi

  • Kartondan mı yapılmış?

  • Takunyayı plastikle kaplamışlar gibi

  • Şu ayakkabıyı giyeceğine yalın ayak gez kardeşim

  • Hocam bu ne doktor bu ne

  • Ayağını beton dolu ayakkabıya sokmuşlar
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MHP ayakkabı levent uysal
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