MHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurdu

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi'nden paylaştığı fotoğrafla bir anda sosyal medyada gündem oldu.
MHP'li vekil Uysal'ın paylaştığı fotoğrafta beyaz, oldukça yüksek ve sıra dışı ayakkabıları görenlerin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmayan ayakkabılar için çok sayıda yorum yapıldı.
Paylaşılan yorumlardan bazıları şu şekilde;
Nasıl bi ayakkabıymış o, alçı gibi
Kartondan mı yapılmış?
Takunyayı plastikle kaplamışlar gibi
Şu ayakkabıyı giyeceğine yalın ayak gez kardeşim
Hocam bu ne doktor bu ne