Atatürk heykelini yapan sanatçı: Anadolu'nun bütün renkleri var (3)

AK PARTİ'Lİ SÜREKLİ'DEN HEYKEL AÇIKLAMASI: SANATA EVET, HAKARETE HAYIR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Urla'da renkleri nedeniyle tartışma konusu olan ve sonrasında bulunduğu bahçeden kaldırılan Atatürk heykeline dair açıklama yaptı. Alüminyum malzemeden, rengarenk tasarlanan Atatürk heykelinin, Ulu Önder'i küçülten bir uygulama olduğunu ileri süren Kerem Ali Sürekli, "Burada heykeli yapan kişi kadar, Urla Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi de sorumludur. İstiklal Harbi'nin mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusunun böylesi bir tasavvurla hakarete maruz kalması kabul edilemezdi. Sanat ve özgürlük adı altında Atatürkümüzü canlarının istediği gibi boyayıp, resmedemezler. Hele İzmir gibi bir şehirde bu olursa, işte böyle bir duvarla karşılaşırlar. Sanat ve özgürlük adı altında Atatürkümüze olduğu gibi topluma mal olan ve ortak değerlerimize, milli birliğimize halel getirecek hiçbir ürünü, uygulamayı kabul etmeyiz. Sanat bu değildir. Sanatçının da bu açıdan sorumlulukları vardır" diye konuştu.

YEREL YÖNETİMLERİ SUÇLADI

Sanata karşı olmadıklarını, 'sanat' adı altında devlet ve toplum kurallarının ihlaline, devlet büyüklerine yönelik hakarete karşı çıktıklarını ifade eden Sürekli, şunları söyledi:

"Bizi biz yapan değerlere saldırıya karşıyız. Kişisel bir mülkiyet ve uygulama olsa da, Urla Belediyesi'nin bu girişime göz yumması da kabul edilemez. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bunu reva gören de onu cesaretlendiren de suçludur. Urla Belediyesi duruma çok önce müdahale edebilecekken kayıtsız kalmıştır. Üstelik, 'Biz yapmadık, o yaptı' diyerek meseleyi daha da küçültmüş, sorumluluktan kaçmıştır. Büyükşehir Belediyesi'nin ise rengarenk kampanyalarının geldiği yer ortada. Toplumsal eşitlik komisyonu uygulamalarının vahameti halen gündemde. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özgürlükler adı altında devletin birliğini yok sayan, toplumsal barış ve ahlak anlayışında teraziyi şaşırtan uygulama ve söylemleri ile ne yazık ki bu tür olumsuzlukların cesaret kaynağıdır."

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