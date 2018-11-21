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Atatürk Köprüsü'nde feci kaza! Araç alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

Atatürk köprüsü girişi Unkapanı yönünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Atatürk Köprüsü'nde feci kaza! Araç alev aldı

Takla atan aracın alev alması üzerine diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Köprüsü Kaza Unkapanı trafik yoğunluğu

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