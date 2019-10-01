Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları 3’üncü Eskişehir kitap fuarında

Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarı’nda yayınlarını Eskişehirli kitapseverlerle buluşturuyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 3’üncü kez Eskişehir Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşuyor. On gün boyunca açık kalacak fuarda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının birbirinden kıymetli yayınlarının tamamı yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Girişin ücretsiz olduğu Eskişehir Kitap Fuarı 4-12 Ekim tarihlerinde 11.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kapanış günü olan 13 Ekim tarihinde ise fuar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.

