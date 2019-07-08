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Atatürk silüeti Milli Piyango biletlerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerinde yer aldı - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir: - "Türkiye'deki bütün Ardahanlıların bu biletten almalarını istiyoruz. Atatürk'e ve bize vermiş oldukları değerden dolayı ilgililere teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz"

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerine basıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar ve beraberindekilerle Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir Milli Piyango satış noktasına geçerek buradan silüete özel basılan birkaç bilet aldı.

Başkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk silüetinin Milli Piyango biletlerine basılması için girişimlerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Alantar'a teşekkür etti.

Kentte Atatürk silüetinin Milli Piyango biletinde yer almasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Demir, "Türkiye'deki bütün Ardahanlıların bu biletten almalarını istiyoruz. Atatürk'e ve bize vermiş oldukları değerden dolayı ilgililere teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerini Ardahan'da ağırlamaktan mutlu olacağız. Bundan sonraki süreçte ise diğer kültürel ve turizm değerlerimize yer verilmesi için çalışacağız." diye konuştu.

Demir, daha sonra satın aldığı biletleri basın mensuplarına dağıtarak elde edilecek kazancın Ardahan için ortak kullanılmasını istedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar da amaçlarının Ardahan'ı tanıtmak olduğunu belirterek, böyle bir çalışmanın sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alantar, Demir'e Atatürk silüetinin basılı olduğu çerçeveli Milli Piyango biletini hediye etti.

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