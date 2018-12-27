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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Harp okulu öğrencileri, yaklaşık 30 dakika süren koşu esnasında marşlar söyleyerek dev Türk bayrağı taşıdı.
Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi'ni takip ederek, Anıtkabir Anadolu Meydanı girişi güzergahında son buldu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Duruay, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık 1919 tarihinin Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe ve fedakarlıklara işaret eden Duruay, şunları kaydetti:
"Mensubu olmaktan gurur ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, millet olarak ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, Heyet-i Temsiliye'ye ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum.
Ankaralılar, bugün de aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır. Ankaralılar, Kuvayı Milliye şehri, aziz cumhuriyetin başkenti Ankara'yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektedir.
Bu tarihi günün 99. yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
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Atatürk Garnizon Koşusu Ankara

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