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Atık teneke kutuları el fenerine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Tokat'ta yaşayan 68 yaşındaki Sadullah Turacı, tarihi Taşhan'da bulunan 20 metrekarelik atölyesinde atık teneke kutuları eski dönemlerde kullanılan el fenerlerine dönüştürerek piyasaya sunuyor - Sadullah Turacı: - "Yağ tenekelerini geri dönüşüme kazandırmak beni mutlu ediyor ayrıca el fenerlerinde kullandığım camları da kırık camlardan seçiyorum yani tamamen çöplüğe giden malzemeleri tarihin bir parçası haline getiriyorum"

İLYAS GÜN - Tokat'ta tarihi Taşhan'da bulunan 20 metrekarelik atölyesinde atık teneke kutulardan ve kırık cam parçalarından eski dönemleri yansıtan el feneri yapan 68 yaşındaki Sadullah Turacı, ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

Emekli olduktan sonra tarihi Taşhan'da küçük bir atölye kuran Turacı, atık yağ tenekelerinden unutulmaya yüz tutmuş eski dönemleri yansıtan el feneri yapıyor.

Eskicilerden aldığı atık teneke kutulara el feneri şeklini veren ve Tokat'ın yazma motiflerini de üzerine işleyen Turacı'nın el emeği ürünlerine özellikle yerli ve yabancı turistler rağbet gösteriyor.

- Evde hobi olarak başladı

Turacı, AA muhabirine, emekli olduktan sonra evdeki atık yağ tenekesinden hobi olarak eski dönemlerde kullanılan el fenerleri yapmaya başladığını söyledi.

Ürünlerinin talep görmesi üzerine 15 yıl önce küçük bir atölye açtığını aktaran Turacı, "İnsanların isteklerine göre Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile Tokat el yazması motiflerini kullandığım el fenerlerini yapıyorum. Eskiden nasıl yapıldıysa tamamen el işçiliği ile aynı şekilde üretim yapıyorum." dedi.

El fenerlerinde atık malzeme kullandığını anlatan Turacı, "Böylece bu malzemeler çevreye atılmıyor hem de onları evlerimizde veya kafeterya, restoranlarda kullanılabilir süs eşyası haline getiriyorum. Tabii bakırdan ve alüminyumdan da yapıyorum ancak saçtan yani tenekelerden yaptığımızın fiyatı uygun olduğu için vatandaşlarımız bunları tercih ediyor. Deseni ve çizimini de ben yapıyorum." diye konuştu.

- "Çöplüğe giden malzemeleri tarihin bir parçası haline getiriyorum"

Turacı, yağ tenekelerinin hurdalığa veya çevreye gelişigüzel atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atık yağ tenekelerinden istenilen şekilde, istenilen ebatlarda el feneri yapıyorum. Yağ tenekelerini geri dönüşüme kazandırmak beni mutlu ediyor ayrıca el fenerlerinde kullandığım camları da kırık camlardan seçiyorum yani tamamen çöplüğe giden malzemeleri tarihin bir parçası haline getiriyorum. 50 ila 300 lira arasında sattığım el fenerlerini Almanya ve Yunanistan'a da gönderdim. Zaten çoğunlukla alıcısı yerli ve yabancı turistler oluyor."

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Anadolu Selçuklu el feneri osmanlı Sadullah Turacı Taşhan Tokat

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