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Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

09.03.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da, polis şiddetini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, 5 kişi gözaltına alındı, 1 polis yaralandı.

Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.

"Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı" ve "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazlı pankartlar taşıyan göstericiler, Nea Smirni Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

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Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

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Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

POLİSİN, GÖSTERİ YAPMAK İSTEYENLERE ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER

Nea Smirni’de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu.

Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

(AA /İHA)

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