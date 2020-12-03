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Atmadan önce mutlaka bakın! Kurutma makinesinin içinden çıkanlar şoke etti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşır kurutma makineniz bozulup tamir olacak seviyede değil ya da tamiri çok pahalıya mal oluyorsa çöpe atmadan önce yapmanız gereken çok önemli bir şey var. İçini açın ve ne olduğunu kontrol edin.

Atmadan önce mutlaka bakın! Kurutma makinesinin içinden çıkanlar şoke etti

Eski çamaşır kurutma makinesini atmak üzere olan herkes: Orada durun! İndirimden çamaşır kurutma makinesi satın aldıysanız, eskisini çöpe atmadan önce yapmanız gereken önemli bir şey var. Bu görev basit ve size büyük keyif verebilir. Çamaşır kurutma makinenizi açın ve içinde ne olduğunu kontrol edin.

ABD Ohio'dan Anne Lana, artık çalışmayan bir çamaşır kurutma makinesinin içinde saklı bulunan şeyin bir fotoğrafını paylaştı ve içinde bulduklarıyla şaşırttı.
Sahibi kurutucuyu söküp parçalara ayırdığında, bol miktarda çorap, kalem ve çöp buldu ama, aynı zamanda epeyce nakit de bulunuyordu. Madeni paraların yanı sıra temiz, kuru ve harcanacak kadar iyi durumda olan bir dizi nakit para vardı. Lana Facebook'ta şunları yazdı: 'Çalışmayan kurutucuları atmadan önce, bir tornavida alıp onları açmak isteyebilirsiniz.'

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'DOLARLARIM NEREDE DİYE MERAK EDİYORDUM'

İçinde bir sürü unutulmuş 20 sterlinlik banknot olan bir kurutma makinesini atarsanız duyacağınız pişmanlığı bir düşünün. Bir kişi şunu yazdı: 'Tüm dolarımın nereye gittiğini sık sık merak ediyordum.'

Bu gönderi 32.000'den fazla kez paylaşıldı ve birçok insan, en azından içeride ne olduğunu kontrol etmeden bir daha asla bir çamaşır kurutma makinesini atmamaya söz verdi.

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