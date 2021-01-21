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Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı Japonya'da gökyüzünü aydınlattı

21.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı Japonya'da gökyüzünü aydınlattı

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kamu yayıncısı NHK'nin Osaka'daki yayın istasyonunun çatı kamerası, göktaşının yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçtığını görüntüledi.

NHK ayrıca ateş topunun ülkenin Kanto, Tokai, Kinki bölgesi eyaletlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de yayınladı.

NHK’ye konuşan başkent Tokyo’daki Hiratsuka Şehir Müzesi Müdürü Daiçi Fujii, ateş topunun bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğunu söyledi.

Olağan bir meteora kıyasla ateş topunun daha düşük hızda seyrettiğini ve bir ay gibi parladığını kaydeden Fujii’nin kayda aldığı görüntüler, ateş topunun yeryüzüne yaklaşırken ışığını daha güçlü saçtığını ve bir anda yok olduğunu gösterdi.

Ateş topunun görüntüleri başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletinin Fuji kentindeki bir kameraya da yansıdı.

Güçlü ışık yayan ateş topu, çok sayıda kişinin sosyal medyada paylaşımlar yapmasına neden oldu.

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