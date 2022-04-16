AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF soru cevapları açıklandı mı?

16-17 Nisan AUZEF soru cevapları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF tarafından yapılan sınava giriş yapan adaylar, sınavdan çıktıktan sonra sonuçları ve soru cevapları merak etmeye başladı. Toplam 4 oturumda yapılacak sınav sonuçlarıyla ilgili tahmini tarih bilgisi geldi. Peki; 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek AUZEF soru cevapları henüz açıklanmadı. Sınavla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bahar yarıyılı finallerinin 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle AUZEF sınav sonuçlarının Mayıs ayının ilk veya ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.



