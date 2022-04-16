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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF soru cevapları açıklandı mı?

16.04.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AZUEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. AUZEF soru cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 16 Nisan itibariyle başlayan AUZEF sınavlarında başarılı olmak isteyen adaylar, sınavdan sonra sonuçları ve soru ve cevapları merak ediyor. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF soru cevapları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF soru cevapları açıklandı mı?

16-17 Nisan AUZEF soru cevapları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF tarafından yapılan sınava giriş yapan adaylar, sınavdan çıktıktan sonra sonuçları ve soru cevapları merak etmeye başladı. Toplam 4 oturumda yapılacak sınav sonuçlarıyla ilgili tahmini tarih bilgisi geldi. Peki; 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek AUZEF soru cevapları henüz açıklanmadı. Sınavla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bahar yarıyılı finallerinin 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle AUZEF sınav sonuçlarının Mayıs ayının ilk veya ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.


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