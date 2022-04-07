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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? AUZEF sınavı ne zaman?

07.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav yerlerinin belli olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi’nde yapılmış olan açıklamaya göre 2022 AUZEF vize sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav merkezi tercih işlemleri 13 Mart tarihi itibariyle sona ermişti. Peki AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? AUZEF sınavı ne zaman?

2022 AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar Dönemi akademik sınav takviminde yayınlanarak ilan edildi. Üniversiteden gelen açıklamaya göre AUZEF 2. dönem vize sınavları iki oturumda gerçekleşecek.
Peki 2022 AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı?

2022 AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Merakla takip edilen sınav öncesi öğrenciler AUZEF sınav giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alabilecekler.

Sınav merkezi tercihlerini yapmış olan öğrenciler için AUZEF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Belgelerin sınavdan 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Öğrenciler, AUZEF sınavlarına yüz yüze veya online olarak katlım gösterebilecek. Üniversitenin yayınladığı akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

AUZEF SINAV GEÇME NOTLARI!

Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu alan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanacaktır. Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu göstermektedir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek için işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.

AUZEF 2022 TAKVİMİ!

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

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