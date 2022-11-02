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Avatar 2 (Avatar: Suyun Yolu) filminden 2 dakika 28 saniyelik resmi fragman geldi! Milyonlarca izlendi, görüntüler büyüledi

02.11.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen James Cameron’ın merakla beklenen Avatar 2 (Avatar: Suyun Yolu) filminin uzun fragmanı yayınlandı. 2009 yılında yayınlanan Avatar filmi dünya çapında büyük ses getirmiş ve gişe hasılatı kırmıştı. Aralık ayında tüm dünyada seyirciyle buluşacak olan Avatar 2'de ilk filmden 10 yıl sonra yaşananlar konu alınacak. Filmin fragmanında görüntüleri ise izleyenleri büyüledi. Avatar'ın fragmanı kısa sürede milyonlarca defa görüntülendi.

Avatar 2 (Avatar: Suyun Yolu) filminden 2 dakika 28 saniyelik resmi fragman geldi! Milyonlarca izlendi, görüntüler büyüledi

2009 yılında çıkış yapan Avatar'ın yeniden dünyamıza dönüşünü sağlayacak ikinci filmden gelen 2 dakika 28 saniyelik fragman izleyenlere görsel şölen yaşatı. Gişe rekorları kıran, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar, 13 yıllık aranın ardından yeniden beyaz perdede olacak.

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SÜRESİ 3 SAAT 10 DAKİKA OLACAK

20th Century Studios, fragmanın yayınlandığını duyurdu. 16 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin süresinin 3 saat 10 dakika civarında olduğu açıklanmıştı.

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Avatar: The Way of Water, ilk filmden neredeyse 10 yıl sonrasını konu alacak, Jake, Neytiri ve çocuklarından oluşan Sully ailesinin hikâyesine odaklanacak. Filmin yönetmen ve yapımcı koltuğunda James Cameron oturacak.

DEVAM FİLMLERİ 2 YILLIK ARALARLA GELECEK

Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek. İlk Avatar filminden Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimler, ikonik hikayenin devamı için geri dönecekler.

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Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

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EN YÜKSEK GİŞE HASILATI YAPAN FİLM

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi Avatar (2009) 4K HDR olarak23 Eylül'de yeniden vizyona girmişti. Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22’nci yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.

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