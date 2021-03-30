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AVM'ler kapanır mı? AVM çalışma saatleriyle ilgili açıklama

30.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normalleşme kararı ile marketler ve AVM’ler ile ilgili yeni kararlar alındı. Birçok vatandaş ve AVM’lerde çalışan mağaza personelleri de AVM çalışma saatleri ile ilgili gelişmeleri merak etti. Kısıtlama günleri içerisinde AVM’lerin kaçta açılıp, kaçta kapandığı ile ilgili detayları haberimizde derledik.

AVM'ler kapanır mı? AVM çalışma saatleriyle ilgili açıklama

Yeni kabine toplantısı sonrası, koronavirüs risk haritasına göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklere göre illerde yeni kısıtlamalar açıklandı. Buna göre yüksek ve çok yüksek riskli ilelrde Cumartesi ve Pazar yasakları geri geldi. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelgeye göre kısıtlamaya tabii olan yerler ve çalışma saatleri açıklandı.

HAFTA İÇİ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında olacak.

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Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.

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HAFTA SONU AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'ler, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermeyecek. Alışveriş merkezlerinin Cumartesi ve Pazar günü kısıtlamasının kaldırıldığı düşük ve orta riskli illerde de hizmet vermesi bekleniyor.

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