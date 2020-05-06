11 Mayıs öncesi hazırlıklar başladı! İşte AVM'lerin 2 altın kuralı

Ankara'da AVM'lerde, 'yeni normal' dönemine göre açılış hazırlıkları sürüyor. Securitas Güvenlik Hizmetleri Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, AVM'lerde alınabilecek önlemler için Sağlık Bakanlığı'ndan kendilerine gönderilecek rehberi beklediklerini söyledi. Kösereisoğlu, "11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasına niyet var. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayıp sektör sektör sunacağı bir rehberden bahsediliyor. Biz tahmin ediyoruz ki 1-2 günde bunun bir rehberi çıkacak. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar berraklaşacak ne tür kuralların uygulanmaya başlayacağı. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği, bütün AVM'lerde aynı kuralların uygulanmasını tavsiye edecek. Girişlerde sosyal mesafe, kuyrukların yönetimi, ateş kontrolü, maske kontrolü var devrede. X-ray cihazları aralıklarla kontrol edilecek" dedi.

'AVM'LERDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI'

Kösereisoğlu, X-ray cihazlarının kullanım sıklığı ve yoğunluğuna bağlı olarak dezenfekte edileceğini belirterek, "İnsanların yoğunlaştığı yürüyen merdivenler, tuvalet alanları, asansörler buralarda kurallar olacak, yoğunluğu azaltacağız. Belki de 8-10 kişilik asansörlere 3 kişi binecek. Yürüyen merdivenlerde 3 adımda bir işaret koyacağız. Tuvalet alanlarının girişinde çizgiler olacak. Kapasitesi 15 kişiyse 5 kişinin kullanımına müsaade edeceğiz. Bizim için esas olan sosyal mesafeyi koruyabilmek. Bunun için girişlerde, koridorlarda ileride açıldığında yeme-içme alanlarında önemli olan mesafeyi koruyabilmek, yoğunluğu azaltabilmek. Hem kişi sayma sistemleri hem de girişlerdeki kişilerin sayılmasıyla biz içerideki yoğunluğu takip edebileceğiz. Bazen belki de girişleri durdurabileceğimizi tahmin ediyorum. AVM girişlerinde maske dağıtılacağını zannetmiyorum. Maskesiz kimsenin de alınmayacağını zannediyorum. AVM'lerde hazırlıklar başladı; ama fiziki uygulamalar için sektör rehberlerini bekliyoruz. Planlar yapıldı; ama bazı detayları bekliyoruz" diye konuştu.