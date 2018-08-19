Avrasya Tüneli trafiğe açıldı!

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur' ifadeleri kullanıldı.
TRAFİĞE AÇILDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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