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Son Dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

03.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 3 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 233 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 107 bin 530 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız." dedi.

Son Dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 3 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 88 bin 14 oldu. İşte 3 Şubat koronavirüs verileri, aşılama verileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,58 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 522 bin 697 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Şubat) koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 110 bin 682 olarak açıklanmıştı.

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BAKAN KOCA İKİ İLİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.


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