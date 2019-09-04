HABER

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:36 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa'da şirketlerin hisseleri Hong Kong yönetiminin tartışmalı yasa tasarısını "resmen" geri çekeceğine yönelik haberlerin ve "anlaşmasız Brexit" riskinin azalmasının etkisiyle değer kazandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 yükselerek 383,18 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 artarak 5.532,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,58 değer kazanarak 21.737,80 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,96 yükselişle 12.025,04 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.311,26 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,50’lik yükselişle 1,1028 seviyelerinde işlem gördü.

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
Salihli’de çifte kutlamaSalihli’de çifte kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kangal yavrusu hediye edildiCumhurbaşkanı Erdoğan’a Kangal yavrusu hediye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.