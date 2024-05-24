Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Ara karar açıklandı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında savunma yapan sanıklar, iddianamede geçen suçlamaların somut delillere dayanmadığını söyleyerek tahliyelerini talep etti. Adnan Oktar'ı çok sevdiğini belirten Meltem Arıkan Daban, "Ahlakımız ortak, inancımız ortak. Birlikte yaşamamız, hiç ayrılmak istemememiz hayatın doğal akışı olarak değerlendirilmeli. Aleyhimizde 6 yıldır tek bir somut delil yok. Evet ben Adnan Oktar'ı çok seviyorum. Çünkü onun ruhu ve kalbi o kadar temiz ki. Ruhu Adnan beyle bir kere temas kurmuş bir insanın ondan vazgeçebilmesi imkansız" dedi.

"MİLLİ ŞUURA SAHİP BİR TOPLULUĞUZ"

Savunma yapan Ferhunde Eda Babuna, "Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekirken, dosyayı hukuka aykırı bir şekilde elinde tutuyor. Ben örgüt üyeliği suçuyla hangi suçu işlemişim? Soyut delillerle yaklaşık 4 yıldır tutukluyum. Biz yaklaşık iki yıldır tüm milletin gözü önünde sadece kültürel, imani, bilimsel çalışmalar yapan ve devletin kurumları tarafından bilinen, desteklenen, adli sicili tertemiz, eğitimli, bilgili, milli şuura sahip bir topluluğuz. Hangi suçu işlemek için bir araya geldiğimiz hala ispatlanamadı. Tüm araştırmalara rağmen evlerimizde tek bir suç unsuru bulunamadı. Somut tek bir delil bulunamadı. Çünkü ortada ne suç var ne suçlu var. Mehdiyet bir inanç isteyen inanır isteyen inanmaz" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜNE GEÇEMEYECEĞİM TEK ŞEY ADNAN OKTAR'A DUYDUĞUM SEVGİDİR"

Eda Babuna savunmasının devamında, "Kız bulma veya cinsel tatmin için böyle bir suç işlemeyeceğimiz herkesin malumu. Ülkemizde böyle bir özgürlük ortamı varken neden suç işleme gereği duyalım? Türkiye'de cinsel tatmin için suç örgütü kurmaya ihtiyaç yok. Tüm ailem cezaevinde. Adnan bey müthiş baskı ve zulümle mücadele ediyor. Ortada sadece sevgi, saygı ve dostluk var. Hocam şeyhim, müridim değil Adnan bey sevdiğim bir dostum. Adnan Oktar, akıllı, güzel ahlaklı, samimi, kaliteli, vatan millet aşığı bir Müslümandır. Karıncayı bile incitmez, vefalıdır, şefkatlidir. Önüne geçemeyeceğim tek şey Adnan Oktar'a duyduğum sevgidir" dedi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme tüm savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi.

Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





