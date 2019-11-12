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Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türk makamlarından IŞİD'lilerin iadeleri konusunda detaylı bilgileri kendileriyle paylaşmasını istedi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise iade kararı nedeniyle Türkiye'yi eleştirdi.

Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı

Türkiye'nin IŞİD zanlılarını ülkelerine sınır dışı etmeye başlamasına Avrupa'dan tepkiler sürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi akşamı Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Almanya'da mahkeme önüne çıkarılabilmeleri için IŞİD'le bağlantılarını somutlaştıracak delillerin ortaya konması gerektiğini belirtti.

Maas bu nedenle, "söz konusu kişilerin tutuklanmaları ya da mahkeme önüne çıkartılabilmeleri için yeterli delillere ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı bunun için de Türk hükümetinin bu konudaki ayrıntılı bilgileri kendilerine iletmesi beklentisini taşıdıklarını söyledi.

Maas bu konuda Türk makamlarla verimli bir işbirliği yapacaklarına inandığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, hali hazırda Türk yetkililerle istişare halinde olduklarını belirterek, "bu hafta içinde Almanya'ya 10 kişinin iade edileceğini ve şu an için bu kişilerin kadın ve çocuklar olduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini" belirtti. Maas söz konusu kişilerin IŞİD'le herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakaladığı IŞİD'lileri iade açıklamasını eleştirdi. Planlanan iadelerin Avrupa ve Ortadoğu'nun güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunan Asselborn, "Bu barbarların serbest kalmaları mutlaka engellenmeli. Türkiye'nin bu konuda verdiği emirler yakışıksız" ifadesini kullandı.

Asselborn Türkiye'yi AB ve NATO ülkeleriyle birlikte hareket etmeye çağırdı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, IŞİD'le mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonunun yıllardır bu konuda önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin münferit adımlarının bu konudaki çabaları tehlikeye atabileceğini söyledi.

Asselborn, "Şayet söz konusu kişiler serbest kalacak olurlarsa, bu yöndeki tüm çabalar boşuna verilmiş olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa IŞİD iade

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