Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı

Türkiye'nin IŞİD zanlılarını ülkelerine sınır dışı etmeye başlamasına Avrupa'dan tepkiler sürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi akşamı Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Almanya'da mahkeme önüne çıkarılabilmeleri için IŞİD'le bağlantılarını somutlaştıracak delillerin ortaya konması gerektiğini belirtti.

Maas bu nedenle, "söz konusu kişilerin tutuklanmaları ya da mahkeme önüne çıkartılabilmeleri için yeterli delillere ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı bunun için de Türk hükümetinin bu konudaki ayrıntılı bilgileri kendilerine iletmesi beklentisini taşıdıklarını söyledi.

Maas bu konuda Türk makamlarla verimli bir işbirliği yapacaklarına inandığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, hali hazırda Türk yetkililerle istişare halinde olduklarını belirterek, "bu hafta içinde Almanya'ya 10 kişinin iade edileceğini ve şu an için bu kişilerin kadın ve çocuklar olduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini" belirtti. Maas söz konusu kişilerin IŞİD'le herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.