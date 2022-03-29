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Avrupa Güreş Şampiyonası

29.03.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler serbest stil 79 kiloda Muhammet Akdeniz, bronz madalyanın sahibi oldu

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, bronz madalya kazandı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle bugün hastanede tedavi gören Muhammet, bronz madalya maçına çıktı.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Muhammet, üçüncülük maçında Letonyalı Alans Amirovs ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Muhammet, Avrupa üçüncüsü oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 2'ye çıktı. Milli sporcu Münir Recep Aktaş, serbest stil 65 kiloda bronz madalya almıştı.

Muhammet Akdeniz, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle dün gece uyuyamadığını ve karşılaşmaya serumla çıktığını söyledi.

Altın madalya hedefiyle Budapeşte'ye geldiğini belirten Muhammet, şu ifadeleri kullandı:

"Bu madalya için yıllardır çalışıp çabalıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık, inşallah daha iyilerini başaracağımıza inanıyoruz. Hocalarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bu madalyayı eşime ve kızıma hediye ediyorum. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım, üzüntüden rahatsızlandım. Birkaç serum yedim. Ona rağmen çıktım mücadelemi ettim. Allah'a çok şükür kazandık, ülkemize hayırlı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum."

- Selahattin Avrupa 5'incisi

Erkekler serbest stil 70 kiloda güreşen Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 5'incisi oldu.

Selahattin, bronz madalya maçında Moldovalı Nicolai Grahmez'e tuşla yenildi.

- Kadın güreşçiler mindere çıkıyor

Şampiyonada yarın kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Bedia Gün, 59 kiloda Elif Yanık, 68 kiloda Aslı Demir ve 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.

Yarın ayrıca erkekler serbest stilde müsabakalar tamamlanacak.

Serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda repesaj ve madalya maçları gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk altın madalya için mindere gelecek.

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