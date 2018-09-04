"Avrupa’da büyük bankalar birleşebilir"

BERLİN (AA) - İsviçre bankası UBS, Avrupa’da yakın gelecekte büyük bankalar arasında birleşmelerin olabileceğini bildirdi.
İsviçre bankası UBS'in araştırmasına göre, özellikle banka sayısının çok olduğu Almanya ve Avusturya'da birleşmelerin olması bekleniyor.
Raporda, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını sıkılaştırmaya başlamaması durumunda, Avrupa’daki birçok bankanın tek başına başarılı olmasının çok güç olduğu vurgulandı.
ECB’nin faiz artırımı politikasına göre, bankaların özkaynak getirilerinde yüzde 25'lik düşüş olabileceği uyarısında bulunan UBS, bankaların kredi kullandırmada rekabetle karşılaşacakları ve bilgi teknolojilerindeki yatırımlarını artırmak zorunda kalacaklarını öngördü.
Almanya'da bin 600 banka faaliyet gösterirken, Fransa ve İngiltere'de 400 banka hizmet veriyor.
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