Avrupa’da Kasım ayının zirvesinde İstanbul Havalimanı yer aldı

Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Kasım 2019 raporuna göre, Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı arasında, yolcu trafiğindeki değişim oranları bakımından İstanbul Havalimanı yüzde 6,5 olumlu büyüme ile ilk sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) Kasım 2019 raporuna göre, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı arası yolcu trafiğindeki değişim oranlarında ilk sırada yer aldığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı zirvede

Keskin yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) Avrupa Kasım 2019 raporuna göre, ‘Majors’ olarak adlandırılan Avrupa’nın en büyük beş havalimanı arası yolcu trafiğindeki değişim oranlarında İstanbul Havalimanı yüzde 6,5 olumlu büyüme ile ilk sırada yer aldı” dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı içinde İstanbul Havalimanı’nın ardından yüzde 3,3 ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nın ikinci, yüzde 2 büyüme oranıyla Londra Heathrow Havalimanı üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Yine ACI Kasım 2019 verilerine göre, 25 milyondan fazla yolcu kapasitesine sahip 1. Grup havalimanları içinde ise Antalya Havalimanı yüzde 10,9 büyüme ile ilk sırada yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı da 10,2 büyüme ile onu takip etti.



