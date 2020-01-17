HABER
  4. Avrupa’da Kasım ayının zirvesinde İstanbul Havalimanı yer aldı

Avrupa’da Kasım ayının zirvesinde İstanbul Havalimanı yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Kasım 2019 raporuna göre, Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı arasında, yolcu trafiğindeki değişim oranları bakımından İstanbul Havalimanı yüzde 6,5 olumlu büyüme ile ilk sırada yer aldı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) Kasım 2019 raporuna göre, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı arası yolcu trafiğindeki değişim oranlarında ilk sırada yer aldığını duyurdu.İstanbul Havalimanı zirvedeKeskin yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) Avrupa Kasım 2019 raporuna göre, ‘Majors’ olarak adlandırılan Avrupa’nın en büyük beş havalimanı arası yolcu trafiğindeki değişim oranlarında İstanbul Havalimanı yüzde 6,5 olumlu büyüme ile ilk sırada yer aldı” dedi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı içinde İstanbul Havalimanı’nın ardından yüzde 3,3 ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nın ikinci, yüzde 2 büyüme oranıyla Londra Heathrow Havalimanı üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Avrupa’da Kasım ayının zirvesinde İstanbul Havalimanı yer aldı

Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Kasım 2019 raporuna göre, Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı arasında, yolcu trafiğindeki değişim oranları bakımından İstanbul Havalimanı yüzde 6,5 olumlu büyüme ile ilk sırada yer aldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) Kasım 2019 raporuna göre, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı arası yolcu trafiğindeki değişim oranlarında ilk sırada yer aldığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı zirvede
Keskin yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) Avrupa Kasım 2019 raporuna göre, ‘Majors’ olarak adlandırılan Avrupa’nın en büyük beş havalimanı arası yolcu trafiğindeki değişim oranlarında İstanbul Havalimanı yüzde 6,5 olumlu büyüme ile ilk sırada yer aldı” dedi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, Avrupa’nın en büyük 5 havalimanı içinde İstanbul Havalimanı’nın ardından yüzde 3,3 ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nın ikinci, yüzde 2 büyüme oranıyla Londra Heathrow Havalimanı üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Yine ACI Kasım 2019 verilerine göre, 25 milyondan fazla yolcu kapasitesine sahip 1. Grup havalimanları içinde ise Antalya Havalimanı yüzde 10,9 büyüme ile ilk sırada yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı da 10,2 büyüme ile onu takip etti.

Avrupa’da Kasım ayının zirvesinde İstanbul Havalimanı yer aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Mersin’de tefecilik operasyonuMersin’de tefecilik operasyonu
Yol kenarındaki otoparkta ölü bulunduYol kenarındaki otoparkta ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

ÇED raporuna İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki!

ÇED raporuna İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Doğa Koleji'nde maaş krizi çözüldü

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Uzmanlar uyardı: Uzak durun

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.