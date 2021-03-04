Avustralya'da 'kutu denizanası'nın temas ettiği genç hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, Queensland sahili açıklarında yüzen 17 yaşındaki genç, en zehirli deniz canlısı olarak bilinen kutu denizanasına temas etti.

Queensland polisi, Avustralya'nın kuzeyindeki Bamaga kasabası yakınlarında yüzen gencin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yerel basının da yer verdiği haberde, söz konusu can kaybının, 2006 yılından bu zamana kadar kutu denizanasının neden olduğu ilk ölüm olduğu kaydedildi.

Ölümcül Avustralya kutu denizanaları, çoğunlukla kuzey Avustralya açıklarındaki tropikal sularda bulunuyor.

